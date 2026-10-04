США предложили Украине и РФ провести трехстороннюю встречу до конца октября: Зеленский рассказал подробности. Видео

США предложили Украине и России провести трехстороннюю встречу до конца октября. Речь идет о переговорах на техническом уровне, и украинская сторона уже подтвердила готовность присоединиться к такому формату.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Информацию по этому вопросу собрал OBOZ.UA.

США предлагают провести встречу до конца октября

По словам главы государства, американская сторона поддерживает контакты с Украиной и Россией и предлагает провести встречу в трехстороннем формате.

"Американская сторона сегодня поддерживает контакты с Украиной и Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в рамках трехстороннего формата каким-то образом провести встречу. Я вчера подтвердил им, что до конца октября наша сторона готова поддержать эту инициативу", — сказал Зеленский.

США предложили Украине и РФ... Источник: Скриншот Развернуть

Где может состояться встреча

Президент отметил, что Украина готова к проведению переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах или в другой стране, которую предложит американская сторона.

"В принципе, здесь нет новой информации. Мы открыты для Эмиратов или для другой страны, предложенной американской стороной. Я знаю, что они предложат это и российской стороне, или уже предложили — не знаю, как обстоят дела, — и будем ждать ответа. Мы положительно реагируем на переговоры", — добавил Зеленский.

США предложили Украине и РФ... Источник: Скриншот Развернуть

Что известно о возможных переговорах

В сентябре 2026 года в Кремле заявили о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины и США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы рассчитывает на новую встречу в ближайшее время и сохраняет открытость к продолжению диалога.

В то же время Песков подчеркнул, что требования Кремля остаются неизменными. По его словам, Россия не выдвигает дополнительных условий непосредственно для проведения переговоров, однако заявляет о необходимости устранения так называемых "первопричин" войны.

Как писал OBOZ.UA, США планируют в октябре организовать трехстороннюю встречу представителей Украины, России и Соединенных Штатов. Одним из возможных мест проведения называли Абу-Даби, а основной темой могло стать ограниченное прекращение огня, в частности взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.