США исключили раздел об Украине из "мирной декларации" между Трампом, Си и Путиным, – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что США исключили из итоговой "мирной декларации" Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Путина пункт, касавшийся Украины. По его словам, первоначальная формулировка этого раздела была неудачной, поэтому решение Вашингтона убрать его он считает правильным.

Об этом Стубб рассказал на пресс-конференции в Берлине, где состоялась встреча стран, поддерживающих Украину, так называемой коалиции желающих. Подробности его выступления приводит финское издание Helsingin Sanomat.

Позиция Европы

Стубб также заявил, что европейским лидерам рано или поздно придется встретиться с российским диктатором Путиным лично, чтобы продвинуть переговоры о завершении войны в Украине.

По его словам, сначала представители европейских стран могли бы провести телефонный разговор с Кремлем. Он упомянул формат E3, в который входят Германия, Франция и Великобритания, а также E5, где к этим странам добавляются Польша и Италия.

"Возможно, первым шагом должен стать телефонный разговор в формате E3–E5. Думаю, что на определенном этапе европейским лидерам также придется встретиться с Путиным. Иначе эта война не закончится", – сказал Стубб.

Ранее в четверг Путин заявил, что Россия предложила пригласить представителей европейских стран в Москву для обсуждения переговоров о мире в Украине. Об этом сообщило агентство AFP.

Трехсторонняя встреча

Заявления финского президента прозвучали на фоне трехсторонней встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в Китае, которая состоялась ранее в тот же четверг.

Саммит вызвал обеспокоенность в Европе из-за опасений, что лидеры могут договариваться о разделе мира на сферы влияния, в частности принимать решения по Украине без участия Киева и европейских партнеров.

По словам Стубба, в ходе неформальных обсуждений в Берлине выяснилось, что после встречи трех лидеров планировали опубликовать отдельный пункт об Украине. Однако Соединенные Штаты убрали этот раздел из документа.

"И формулировки там были неудачными, поэтому США его убрали. Я считаю, что это хорошо", – отметил президент Финляндии.

Содержание декларации

В итоговой декларации США, Китая и России, опубликованной после встречи, шла речь о ряде международных вопросов. В частности, лидеры заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя начинать. Также страны договорились продолжать обсуждение путей снижения рисков, связанных с ядерным оружием.

Кроме того, участники встречи заявили о намерении увеличить производство и распределение нефтепродуктов для нужд стран мира.

Отдельный пункт документа касался неприкосновенности государственных должностных лиц. В декларации подчеркивалось, что она имеет принципиальное значение, а Международный уголовный суд и другие подобные учреждения не должны злоупотреблять своими полномочиями. При этом Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.

Также три страны заявили о намерении реформировать Организацию Объединенных Наций, чтобы она могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы.

Разговор с Трампом

Во время пресс-конференции в Берлине журналист Helsingin Sanomat Хейкки Айттокоски спросил Стубба, как тот воспринимает то, что лидер одного из крупнейших союзников Финляндии – США – сблизился с Путиным во время встречи в Китае.

В ответ финский президент напомнил, что ранее Китай отказывался обсуждать с Россией и Соединенными Штатами вопрос ядерного оружия. Теперь же эта тема появилась в совместной декларации трех государств.

"Это была хорошая новость", – сказал Стубб.

Он также рассказал, что Дональд Трамп позвонил участникам коалиции желающих с борта своего самолета Air Force One после вылета из Китая.

По словам финского президента, американский лидер подчеркнул, что войну в Украине нужно завершить, чтобы Европа могла тратить свои средства на другие нужды. При этом Трамп не призывал европейцев прекращать поддержку Украины.

Стубб добавил, что американский президент также высказал мнение о необходимости прямых контактов европейских лидеров с Путиным.

"Фактом является то, что в России есть только один человек, который принимает решения о войне и мире, и это президент Владимир Путин", – подытожил финский лидер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Туск скептически воспринял заявление президента США о готовности России к миру.