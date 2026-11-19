США удалось уговорить Россию на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО, – Кушнер

Российская Федерация якобы не против предоставления Украине гарантий безопасности, подобных статье 5 Североатлантического договора. В то же время у россиян "много скепсиса и недоверия к этой концепции".

С соответствующим заявлением 19 ноября выступил специальный посланник США Джаред Кушнер во время совместной пресс-конференции по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине (Германия). Событие транслировала в YouTube пресс-служба Офиса президента Украины.

Зять Дональда Трампа утверждает, что Кремль предварительно "устраивают" возможные гарантии для Украины, построенные на принципах договора НАТО.

Мол, Соединенным Штатам удалось убедить Российскую Федерацию принять идею, согласно которой любое соглашение о безопасности для Украины будет основываться на механизме, похожем на статью 5.

"Я знаю, что в РФ существует немалый скепсис и недоверие к этой концепции, но именно поэтому важно восстановить диалог между Европой и Россией", – заявил американский переговорщик.

Он подчеркнул, что потенциальное соглашение также должно отвечать интересам Вашингтона. Президент США якобы "готов рассмотреть такую возможность".

"Скажу так: с точки зрения Америки, предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5, – это чрезвычайно серьезный шаг. И, думаю, президент Трамп открыт к такой возможности. Однако, конечно, это должно отвечать интересам Америки, и мы должны убедиться, что это станет частью более широкого пакета мер безопасности", – сказал Кушнер.

Пресс-конференция по итогам... Источник: Скриншот ролика Развернуть

Как писал OBOZ.UA, ранее госсекретарь США Марко Рубио признал, что Киев после окончания полномасштабной войны должен получить гарантии безопасности. Впрочем, чтобы они работали, эти условия должны устраивать Москву.