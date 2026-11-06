США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби: Кушнер раскрыл подробности и назвал сроки

Трехсторонняя встреча с участием представителей США, Украины и России состоится в А бу-Даби уже на следующей неделе. Это будет первая такая встреча с февраля этого года.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер. Целью переговоров в Абу-Даби он назвал "устранение опасений всех сторон в сфере безопасности".

Кушнер анонсировал трехстороннюю встречу США, Украины и России в Абу-Даби

По словам зятя Трампа, переговоры в Абу-Даби помогли приблизить "продуктивные и содержательные обсуждения с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум ключевым и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуре безопасности".

Об этом шли дискуссии во время встречи 5 ноября в Брюсселе.

"Мы интенсивно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые могут положить конец этой войне и заложить основы для прочного мира. Наша цель – устранить опасения всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимно согласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов", – написал Кушнер.

Он анонсировал первую трехстороннюю встречу США-Украина-РФ уже совсем скоро.

"На следующей неделе в Абу-Даби Соединенные Штаты проведут первые трехсторонние мирные переговоры с Украиной и Россией с февраля. Мы работали с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые сделают эти обсуждения максимально содержательными и продуктивными. Президент Трамп определил достижение мира как приоритет. Наш акцент – на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели во всеобъемлющее и устойчивое соглашение", – написал Кушнер.

Скриншот твита Кушнера

Скриншот автоматического перевода твита

На чем основан его оптимизм, учитывая отсутствие четких публичных сигналов о том, что стороны изменили свои позиции и что государство-агрессор действительно отказалось хотя бы от части своих максималистских требований, зять Трампа не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби".

Во время этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации.

По словам главы государства, главными приоритетами для украинской стороны остаются вопросы безопасности и завершение войны в целом.