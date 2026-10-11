США предлагали России уступки в обмен на частичное перемирие, но Кремль не заинтересован в дипломатии – NYT

США предлагали России экономические стимулы, чтобы добиться частичного прекращения огня в Украине. Однако переговоры зашли в тупик, а Москва заявила, что пока не готова возобновить диалог.

По данным The New York Times, в конце сентября американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Виткофф предложили Кремлю три экономических стимула в обмен на перемирие в энергетической сфере или на море. Среди них — размораживание российских государственных активов, возможная продажа части нефтяной компании "Лукойл" и возобновление экспорта белорусских калийных удобрений.

Предложения Вашингтона

Как пишет The New York Times, американские инициативы удивили украинских чиновников, поскольку Вашингтон был готов пойти на значительные экономические уступки ради частичного перемирия.

Первое предложение предусматривало размораживание миллиардов долларов российских государственных активов. По информации издания, эти средства рассматривались как аванс за согласие на частичное прекращение огня, а не как вознаграждение за выполнение договоренностей.

Вторая инициатива касалась продажи части российского нефтяного гиганта "Лукойл" группе ближневосточных инвесторов. Среди них были люди, имеющие деловые связи с американскими переговорщиками.

Третье предложение предусматривало разрешение Беларуси возобновить экспорт калийных удобрений.

Условия Киева

Украинская сторона не отвергала американские предложения напрямую, однако настаивала на гарантиях, которые должны были защитить интересы Украины.

В частности, Киев предлагал, чтобы на каждый доллар размороженных российских активов Украина получала такую же сумму. Другой вариант предусматривал гарантированную дополнительную военную помощь Украине в случае нарушения перемирия Россией.

Однако переговорный процесс не принес ожидаемого результата. Украинская делегация прибыла в Майами на встречу с Кушнером и Виткоффом, но именно в этот момент президент США Дональд Трамп долго разговаривал по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным и объявил о договоренности по закупке российского дизельного топлива.

По данным NYT, Москва не предложила ответных шагов. Вскоре помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российская сторона ещё решит, когда возобновить переговоры.

Позиция Кремля

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид в комментарии The New York Times заявил, что Россия не заинтересована в дипломатическом урегулировании и ждет более выгодных предложений от Запада.

"Когда вы начинаете за ними бегать, они просто улыбаются и ждут, пока вы купите больше и лучше букетов, чтобы бросить их к их ногам", — сказал Фрид.

Соглашение о дизельном топливе

9 октября Трамп во время телефонного разговора с Путиным договорился о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу и импорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года.

По данным Axios, Трамп заключил эту сделку после того, как Украина отказалась прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал решение США слабым.