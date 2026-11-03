США планируют попросить союзников по НАТО дополнительно профинансировать закупку оружия для Украины – Bloomberg

Соединенные Штаты планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Вашингтон может поднять этот вопрос уже в ноябре. Сейчас существует нехватка около 2 млрд долларов для покрытия уже одобренных пакетов

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой соответствующего обращения. По их словам, США уже сообщили некоторым союзникам, что планируют просить о дополнительном финансировании.

США продолжают поставлять оружие, несмотря на нехватку финансирования

По информации собеседников издания, точная сумма, которую запрашивают США, пока неизвестна, однако источники отмечают, что сейчас сохраняется дефицит примерно в 2 млрд долларов для оплаты тех пакетов вооружения, которые уже утвердили в рамках программы PURL. Сумма может вырасти, если Пентагон решит передать Украине дополнительное оружие.

В то же время США не ждут, пока союзники полностью оплатят закупки: американская сторона продолжает поставки, даже если финансирование от партнеров поступает с задержкой.

В НАТО подтвердили, что программа продолжает работать. Представитель Альянса заявил, что организация приветствует и поощряет дальнейшие взносы стран-членов, поскольку они необходимы, чтобы у Украины было все необходимое для обороны и чтобы она могла приблизить завершение российской войны.

PURL – основной механизм закупки американского оружия для Украины

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) позволяет союзникам по НАТО оплачивать американское вооружение, которое они передают Украине. Эта программа стала одним из главных механизмов поддержки украинской обороны со стороны Альянса.

Среди предыдущих поставок в рамках PURL были важные средства противовоздушной обороны и другое военное оборудование. Благодаря этой схеме Украина получает американское оружие, а финансовая нагрузка распределяется между странами-партнерами.

Новая инициатива Вашингтона свидетельствует, что поставки американского вооружения продолжаются, несмотря на напряженность в отношениях между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

США отдельно согласовали продажу Украине ракет для Patriot

Издание напоминает, что отдельно от программы PURL Госдепартамент США 30 октября одобрил продажу Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot на 2,1 млрд долларов.

Эту закупку профинансируют взносы Канады, Германии, Норвегии и Европейского Союза. В то же время одобрение продажи еще не означает немедленной поставки: такие сделки по продаже американского вооружения обычно требуют лет, прежде чем оружие фактически поступит заказчику.

Как сообщал OBOZ.UA, Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет к Patriot модификации PAC-3 Missile Segment Enhancement и связанного с ними оборудования. Закупка будет полностью финансироваться партнерами и союзниками Украины.