Блог | США перестраивают армию под войну дронов: у Украины есть то, чего Вашингтон не купит ни за какие деньги

В последние дни в США произошли два события, свидетельствующие о том, что американцы всерьез перестраивают свою систему безопасности с учетом реальности войны с использованием дронов.

Первым стало решение Пентагона создать отдельное четырехзвездочное командование, которое будет отвечать за развитие автономных систем, робототехники и новых подходов к ведению войны. Autonomous Warfare Command отныне будет отвечать за то, чтобы беспилотники и роботизированные системы перестали быть дополнением к традиционным родам войск, а стали отдельным направлением со своим командованием, бюджетом и доктриной.

Вторым событием стали учения Falcon Peak 26.2 в Аризоне, где военные тестировали комплексную защиту от дронов. Радары, оптика, средства РЭБ, дроны-перехватчики и автоматизированные огневые системы едва ли не впервые работали там как единое целое. И это происходило фактически на базе компании Anduril, которая продемонстрировала комплекс, в котором различные датчики и средства поражения объединяет единая система управления Lattice.

Причина такой спешки очевидна на южной границе США, где только за последние тридцать дней зафиксировали 378 проникновений дронов, которые картели используют для наблюдения и контрабанды.

Однако создать командование и закупить лучшие системы еще не значит научиться воевать в новой реальности. Американские генералы сами признают, что хотят воспроизвести ту скорость адаптации, которую увидели в Украине, а этот опыт невозможно приобрести вместе с оборудованием. Его приобретают только люди, которые ежедневно работают против реального противника.

Поэтому в любом случае США понадобится помощь Украины, и для нас открывается окно возможностей для более глубокого сотрудничества в обучении и подготовке операторов, инструкторов и специалистов по противодействию дронам.

Все это происходит на фоне того, что Украина до сих пор так и не запустила полноценный экспорт вооружения, о чем уже открыто говорят и наши партнеры, и эксперты.

Американцы рано или поздно построят свою систему. Да, пусть не сразу, а через три или четыре года. Но тогда нашего места в ней для нас уже не будет. Если же войти в эту систему сейчас, Украина могла бы стать полноценным элементом этой системы. Ведь у нас есть то, чего нет ни у одной армии мира (кроме россиян, конечно) – реальный боевой опыт. И мы можем предлагать не только опыт, но и собственные решения, средства и дроны, что приносило бы стране реальную валюту.

Поэтому важно не упустить этот момент и предложить партнерам системное партнерство.