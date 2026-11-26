США могут отложить решение о сокращении войск в Европе из-за переговоров по Украине – Bloomberg

Страны НАТО надеются, что Соединенные Штаты перенесут окончательное решение о выводе части американских сил из Европы. Ранее Вашингтон заявлял, что процесс может начаться уже в начале декабря, но европейцы ожидают, что вывод войск перенесется уже на 2027 год.

Главным фактором задержки источники, знакомые с ситуацией, называют возобновление усилий администрации Дональда Трампа по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

Масштабы сокращения и реакция союзников

Среди других причин называются потепление отношений между США и НАТО в последние недели и положительная оценка Вашингтоном планов союзников по увеличению оборонных расходов. Кроме того, Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении своих европейских баз для проецирования силы на Ближний Восток и в другие регионы. В самом Пентагоне на запрос о комментарии ответили, что ведомству пока нечего объявлять, а пересмотр позиции продолжается.

В альянсе воспринимают вероятный перенос сроков как еще один обнадеживающий сигнал после заявлений американских официальных лиц об отказе от планов резкого уменьшения контингента. На континенте сейчас дислоцировано около 80 тыс. американских военных.

Ранее в этом году заявление министра обороны Пита Хегсета о пересмотре структуры вооруженных сил вызвало серьезную тревогу среди европейских партнеров, которые опасались сокращения сразу на 25 тыс. человек. Однако, как ранее сообщало агентство Bloomberg, теперь в НАТО ожидают гораздо более скромного уменьшения численности войск примерно на 5000 военнослужащих.

Переговоры по Украине и перераспределение сил

Новые попытки США найти решение для завершения войны России против Украины на этот раз предполагают более активное участие Европы. При этом среди требований Москвы фигурирует позиция относительно того, где именно должны размещаться войска НАТО на европейском континенте.

Накануне заместитель министра обороны США Элбридж Колби на встрече в НАТО заявил, что Вашингтон "будет готов адаптироваться для поддержки этих мирных переговоров". Ожидается, что большая часть будущих сокращений коснется Германии, где расположен крупнейший контингент США в Европе, тогда как страны восточного фланга, в особенности Польша, предположительно получат дополнительные войска.

Напомним, пррезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели переговоры в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Одной из главных тем переговоров стала российско-украинская война и провокационные агрессивные действия Москвы.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась продвигать идею экономического поощрения России для прекращения войны против Украины. Предложенные Вашингтоном энергетические и авиационные проекты не заинтересовали Москву. Сейчас страна-агрессор продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Киева.