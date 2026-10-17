США хотят заключить новое ядерное соглашение с Россией и Китаем, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон якобы ведет переговоры с Москвой и Пекином о сокращении ядерных арсеналов вплоть до полной денуклеаризации. По его словам, он хотел бы достичь соответствующей договоренности, но это "сложное дело".

Причем наиболее сложными являются переговоры с Китаем. Об этом Трамп рассказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Что сказал Трамп

В частности, Дональд Трамп выразил обеспокоенность фактом наращивания ядерного потенциала Китая – мол, Пекин по количеству ядерного оружия в течение следующих пяти-шести лет может догнать и США, и РФ. Президент США и ранее неоднократно заявлял, что накопление ядерного оружия не только усиливает угрозу для всего мира, но и является чрезвычайно дорогостоящим удовольствием.

"Мы – крупнейшая ядерная держава в мире. У нас больше ядерного оружия, чем у России. Россия на втором месте, Китай – на третьем. И Китай значительно отстает, но они догонят нас уже в течение пяти лет. Но все это дело – позор, потому что я бы очень хотел провести денуклеаризацию, если это возможно. Но мы на самом деле ведем переговоры с Россией об этом, и мы ведем переговоры с Китаем об этой денуклеаризации", – сказал Трамп в интервью Newsmax.

Он уточнил, что"это чрезвычайно сложный вопрос", причем из-за позиции Китая, поскольку, якобы, Пекин "наименее склонен к этому, так как они отстают от нас в этом плане".

Что предшествовало

Следует отметить, что это – лишь неофициальное интервью американскому телеканалу. На официальном уровне ни в США, ни в Китае, ни в России о переговорах по сокращению ядерного оружия (не говоря уже о полном отказе от него) с начала второго срока Трампа в Овальном кабинете не сообщалось ни разу.

Как сообщал OBOZ.UA, США, Россия и Китай соревнуются не только по количеству ядерного оружия, но и за создание первого ядерного реактора на Луне. Причем Вашингтон планирует запустить ядерный реактор на Луне до 2030 года, тогда как Москва и Пекин рассчитывают реализовать совместный проект только в 2036-м.

А тем временем Великобритания в рамках более широкого оборонного сотрудничества предложила девяти европейским странам свой "ядерный зонтик". Речь идет о Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

При этом Сейм Литвы уже поддержал поправку к Конституции, предусматривающую отмену запрета на размещение ядерного оружия на территории своей страны.