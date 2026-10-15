США хотят разморозить часть российских активов и взять их под свой контроль: в FT раскрыли позицию Европы

Соединенные Штаты Америки предложили европейским партнерам разморозить часть заблокированных российских активов в рамках усилий по возобновлению мирных переговоров. Вашингтон хочет создать специальный финансовый механизм, через который эти средства будут находиться под американским контролем. Однако европейские представители выступили против такой инициативы.

Об этом сообщает Financial Times. По информации издания, соответствующее предложение американская сторона представила на прошлой неделе во время встречи в Майами, в которой принимали участие специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Что предложили Соединённые Штаты

В ходе переговоров американские представители обозначили несколько возможных вариантов использования замороженных российских средств. Один из них предусматривает создание отдельного финансового механизма, который будет функционировать под надзором Вашингтона.

Вопрос об активах рассматривался как составная часть потенциального комплексного мирного соглашения. В то же время конкретный порядок разблокирования средств и направления их дальнейшего использования стороны пока не определили.

Какова была реакция Европы

Европейские делегаты отклонили инициативу Виткоффа и Кушнера о размораживании части российских активов и передаче их под американский контроль.

Масштаб вопроса значителен: в целом Европейский Союз и страны "Большой семерки" (G7) заблокировали около 300 млрд евро российских активов. Из этой суммы примерно 180 млрд евро находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В конце 2025 года лидеры Евросоюза так и не пришли к соглашению о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита, обеспеченного замороженными российскими средствами. Вместо этого было принято решение о выделении Украине займа в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Использование замороженных активов РФ обсуждалось и ранее

Напомним, Вашингтон предлагал Москве экономические уступки в обмен на частичное прекращение огня в Украине. Однако достичь договоренностей не удалось, а Россия заявила онеготовности возвращаться к переговорам.

В конце сентября американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Виткофф предложили Кремлю три экономических уступки в обмен на перемирие в энергетической сфере или на море. Среди возможных шагов — размораживание государственных активов РФ, продажа части нефтяной компании "Лукойл" и возобновление экспорта белорусских калийных удобрений.

Как писал OBOZ.UA, в Европейском Союзе вновь вернулись к обсуждению использования замороженных российских активов для финансирования Украины. В частности, Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призвали Еврокомиссию найти альтернативные механизмы привлечения этих средств, поскольку согласованных 90 млрд евро на 2026–2027 годы может оказаться недостаточно.