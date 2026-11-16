США и Россия выступают против переговоров об ограничении оружия с применением ИИ – Reuters

Соединенные Штаты Америки и Россия могут заблокировать начало международных переговоров о введении юридически обязательных ограничений на использование автономного оружия с искусственным интеллектом. Соответствующий вопрос рассмотрят на этой неделе на международной встрече в Женеве, однако позиции ведущих военных держав существенно различаются.

Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что переговоры будут сложными, хотя участники не исключают возможности достижения компромисса до конца недели.

Почему Россия и США выступают против ограничений

В понедельник, 16 ноября, в Женеве начинается встреча под эгидой Организации Объединенных Наций. Ее участники должны определить, стоит ли начинать переговоры о международном соглашении, которое установит запреты и правила использования летальных автономных систем вооружения (LAWS).

Большинство из 128 государств – участниц Конвенции о конкретных видах обычного оружия поддерживают разработку юридически обязательных норм. В то же время США, Россия и Израиль выступают против такого подхода, считая, что действующего международного гуманитарного права достаточно для регулирования применения новейших вооружений.

Стремительное развитие искусственного интеллекта ускорило создание беспилотников, роботизированных комплексов, танков, подводных аппаратов и другой военной техники, способной самостоятельно принимать решения о поражении целей без непосредственного участия человека.

Полуавтономные системы вооружения с применением ИИ уже использовались в Украине, Судане и на Ближнем Востоке. В то же время их распространение вызывает все большее беспокойство из-за возможных ошибок и этических последствий передачи машинам решений о применении смертельной силы.

Руководство ООН, Международный комитет Красного Креста и Папа Римский ранее предупреждали об опасности автономного оружия и призывали установить международные правила его использования.

Представительница правозащитной организации Human Rights Watch Верити Койл подчеркнула, что решения о человеческой жизни не должны зависеть от алгоритмов.

"Машинам никогда нельзя позволять решать, кто будет жить, а кто умрет на поле боя. Но именно такая антиутопическая реальность стремительно приближается", – заявила она.

Какие риски несет автономное оружие

Правозащитники предупреждают, что автономные боевые системы могут действовать непредсказуемо, что повышает риск ошибок с летальными последствиями. Особую обеспокоенность вызывает возможность применения оружия без надлежащего человеческого контроля.

Руководительница направления по управлению военным искусственным интеллектом американской некоммерческой организации Future of Life Institute Анна Хехир отметила, что подобные технологии уже перестали быть научной фантастикой. Она обратила внимание на сообщения СМИ о первых случаях использования полностью автономных систем в Украине.

Вашингтон настаивает на разработке рекомендаций вместо юридически обязательных правил. Американская сторона считает, что международное право уже содержит необходимые механизмы регулирования боевых действий, поэтому предложила пятилетний мандат на переговоры по документу, который не будет иметь обязательной юридической силы.

В Международном комитете Красного Креста убеждены, что действующие нормы гуманитарного права не полностью учитывают специфические угрозы, связанные с автономными системами вооружений.

Россия пока публично не объявила свою позицию накануне встречи, однако ранее неоднократно выступала против юридически обязательного соглашения. По словам высокопоставленного западного дипломата, Москва также планирует заблокировать возможность выступления представителей Европейского Союза, который участвует в переговорах в качестве наблюдателя.

Анна Хехир предположила, что США и Россия попытаются ослабить итоговые договоренности, как это уже происходило в сентябре во время согласования документа об автономном оружии и связанных с ним рисках.

Удастся ли достичь компромисса

Два дипломата рассказали Reuters, что переговоры, вероятно, будут сопровождаться значительными разногласиями. В то же время они допускают, что государствам удастся найти общее решение до конца недели.

Среди возможных вариантов рассматривают юридически обязательное соглашение, документ рекомендательного характера или смешанный формат, который будет сочетать оба подхода.

Председатель переговоров предложил предоставить участникам двухлетний мандат на разработку юридически обязательного протокола.

В то же время Великобритания, Германия и Франция выступают за начало переговоров по международному документу без предварительного определения его юридического статуса. Такой подход позволил бы продолжить обсуждение, не исключая возможности принятия обязательных правил в будущем.

Напомним, президент США Дональд Трамп советовался с искусственным интеллектом перед операцией по захвату Николаса Мадуро. Во время тайной встречи с Илоном Маском в декабре 2025 года американский лидер спрашивал чат-бот Grok о возможной реакции венесуэльцев на отстранение их президента.

Как писал OBOZ.UA, разработанные украинцами беспилотники с искусственным интеллектом самостоятельно определили цели и приняли решение о поражении российских военных. В результате атаки были уничтожены вражеский грузовик и ликвидированы несколько оккупантов.