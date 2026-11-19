США и Китай могут остановить войну в Украине за одну встречу: Зеленский объяснил, как именно

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что войну, которую развязала и ведет против нас Россия, можно было завершить одной встречей лидеров США, Китая и РФ. Это стало бы возможным, если бы президент Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин надавили на российского диктатора Владимира Путина.

Сделать это можно путем введения Вашингтоном и Пекином санкций против страны-агрессора. Об этом Зеленский сказал в интервью NBC News накануне трехсторонней встречи Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне.

"Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это конец войны", – заявил глава государства.

Зеленскому задали вопрос, что бы он сказал Трампу, Си и Путину, если бы присутствовал на их встрече в Китае.

"Прежде всего все начинается на поле боя. Вся война начинается именно там, и любой прогресс на пути к миру возможен только при условии прекращения огня на поле боя", – ответил президент.

По его словам, вполне понятно, как этого достичь, ведь "Китаю и Соединенным Штатам хватит для этого сил" и влияния на главу РФ.

Зеленский напомнил, что Китай является крупнейшим импортером российской нефти. Мировая стабильность зависит от таких крупных игроков, и если они не останавливают Путина, значит, они в этом не заинтересованы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп встретился с диктатором Владимиром Путиным в Китае. Главы государств пожали друг другу руки перед совместной фотосессией на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Во время переговоров Трамп и Путин затронут тему мирного урегулирования войны в Украине.