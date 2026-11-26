"Настоящая семейная реликвия": Мадяр показал особенный подарок Зеленского

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал подарок, который получил от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Ужгород, "настоящей семейной реликвией". Это – архивный номер закарпатского еженедельника "Az Őslakó" ("Коренной житель", – OBOZ.UA) за август 1942 года.

По словам венгерского премьера, такой "подарок имеет особое значение в дипломатическом протоколе". Об этом Мадьяр рассказал в соцсети Х.

Что рассказал Мадьяр

Пост Мадьяра. Источник: скриншот

Премьер-министр Венгрии напомнил, что рассказывал о своем прадеде Лайоше Эрьоше. Во время Второй мировой войны господин Эрьош занимал должность главного нотариуса Оросвега, по-украински Росвигова, бывшего села, которое теперь стало частью города Мукачево.

Подарок Мадьяру. Источник: Мадьяр в соцсетях

В газете, которую Петер Мадьяр получил от Владимира Зеленского, опубликовано объявление о назначении его прадеда на эту должность.

Подарок Мадьяру. Источник: Мадьяр в соцсетях

В свою очередь, премьер-министр Венгрии от имени своего народа подарил украинскому президенту картину (ниже) с изображением Мукачевского замка. Это полотно работы закарпатского художника венгерского происхождения Аттилы Копривы.

Подарок от Мадьяра. Источник: Мадьяр в соцсетях

А также Зеленский получил от Мадяра книгу киевского художника, реставратора и исследователя Арпада Иштвана Мадьяра (также известен как Стефан-Арпад Иосифович Мадьяр) "Венгры в Киеве: от IX века до наших дней – главы из истории венгерско-украинских отношений".

Подарки Мадьяру. Источник: Мадьяр в соцсетях

В сети пользователи отмечают, что любая дружба "требует взаимных усилий, взаимных жертв и взаимного уважения", а с "хорошими лидерами этого всегда можно достичь", поэтому неудивительно, что отношения Венгрии и Украины "улучшаются благодаря уму Зеленского и Мадьяра".

И хотя венгерскому премьеру ставят в упрек, что он назвал Ужгород Унгваром (это историческое название города именно на венгерском языке, – OBOZ.UA), все равно подавляющее большинство постов одинаково: "то, что делают Зеленский и Мадьяр сейчас, делает Венгрию и Украину, а значит, и всю Европу сильнее".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский подарил указанную газету Петеру Мадьяру 24 ноября. В тот день они встретились в Ужгороде.

В городе лидеры совместно почтили память погибших защитников Украины на Холме славы, расположенном на горе Кальвария. Этот мемориал объединяет память о Второй мировой войне и современный пантеон закарпатцев, отдавших жизнь в войне за независимость Украины.

Также Мадьяр и Зеленский посетили новый корпус больницы в городе Берегово. Лидеры пообщались с медицинским персоналом учреждения и осмотрели современные отделения анестезиологии, интенсивной терапии и операционный блок, а также отделения амбулаторной реабилитации и рентгенологической диагностики в достроенном лечебном корпусе.

Более того, в Берегово Мадьяр вместе с Зеленским заглянули в лицей имени Лайоша Кошута – во время этого визита политики не только пообщались с учениками, но и приняли участие в небольшом волейбольном матче с детьми.