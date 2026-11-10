Спецпредставители Трампа Кушнер и Виткофф могут снова приехать в Киев – Axios

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут после переговоров Украины и России в Абу-Даби посетить Москву и Киев. Там они планируют провести отдельные встречи с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

О возможных поездках американских представителей сообщил представитель администрации США. По информации издания Axios, переговоры с участием американских посредников должны состояться во вторник и среду.

В Белом доме заявили об осторожном оптимизме относительно возобновления дипломатического процесса, хотя позиции Киева и Москвы по территориям остаются далекими друг от друга.

Переговоры в Абу-Даби

Белый дом "осторожно оптимистично" оценивает перспективы возобновления переговоров между Украиной и Россией. Встречи во вторник и среду станут первыми с участием американских посредников с февраля, когда дипломатический процесс приостановили из-за войны в Иране.

В течение последних двух недель Виткофф и Кушнер ежедневно общались по телефону с представителями Украины и России. Иногда разговоры происходили по несколько раз в день. Американские дипломаты пытались подготовить стороны к новому раунду переговоров.

Один из представителей администрации США заявил, что есть возможность добиться существенного прогресса и сократить разногласия между сторонами. По его словам, американские посредники хотят использовать встречи, чтобы определить решения, которые предстоит принять Путину и Зеленскому.

В то же время перспективы договоренностей остаются неопределенными. Россия продолжает усиливать атаки на украинские города, а Путин отказывается соглашаться на прекращение огня.

Главные разногласия

Переговоры в Абу-Даби будут проходить по двум основным направлениям.

Первое – военная рабочая группа под руководством командующего Европейским командованием Вооруженных сил США генерала Алексуса Гринкевича. Она будет обсуждать механизмы контроля за соблюдением прекращения огня после завершения войны и будущие договоренности в сфере безопасности. Во время предыдущего раунда переговоров в феврале по этому вопросу удалось добиться существенного прогресса.

Второе направление – политическая рабочая группа, которая сосредоточится на территориальных требованиях. Именно этот вопрос остается одним из самых сложных. В феврале стороны не смогли договориться по нему.

Публичные позиции Киева и Москвы пока не изменились:

Россия требует контроля над всей территорией Донбасса.

Украина настаивает, что возможный территориальный раздел должен учитывать нынешнюю линию фронта.

По словам американских чиновников, в последние недели обе стороны продемонстрировали некоторую гибкость в территориальном вопросе. Однако договоренности о границах, по мнению представителей США, невозможны без предварительного согласования гарантий безопасности.

Роль Европы

Отдельно американские представители пригласили в Абу-Даби высокопоставленных представителей НАТО, Европейского Союза, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Они должны провести отдельные консультации на полях переговоров Украины и России.

Европейские союзники Украины будут играть важную роль в будущих договоренностях о безопасности после окончания войны.

Кроме того, США хотят запустить третий переговорный трек – между европейскими странами и Россией. Его целью должен стать поиск новых механизмов снижения напряженности и предотвращения конфликтов.

Однако в Европе к этой идее относятся с подозрением. Некоторые страны опасаются, что такие переговоры фактически будут поддерживать российский тезис о том, что Европа представляет угрозу для Москвы, а также могут ослабить роль НАТО.

Американская сторона подчеркивает, что предложенная инициатива не заменит Альянс и не уменьшит его значения для защиты Европы. В то же время Виткофф и Кушнер надеются, что Россия согласится привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров.

Приоритеты Украины

Украинские представители определили три основные задачи, которых Киев хочет достичь в ходе переговорного процесса:

Договориться о снижении напряженности в Черном море и обеспечить возможность экспорта украинского зерна.

Достичь договоренности о прекращении ударов по украинским электростанциям и российским нефтеперерабатывающим заводам до начала зимы.

и российским нефтеперерабатывающим заводам до начала зимы. Организовать трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Одной из возможных площадок для нее может стать саммит G20 в Майами в следующем месяце.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что первый раунд переговоров в Абу-Даби на сегодня завершился. Опубликовали главные заявления.