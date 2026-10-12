Сегодня Украина не наносила удары по российским энергообъектам, а Россия наносила удары по украинским, — заявил Зеленский в эфире FOX News

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала Fox News заявил, что в ночь на 12 октября Украина не наносила ударов по энергетическим объектам на территории России. По его словам, Киев соблюдал объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие, в то время как российские войска продолжали наносить удары по украинским АЗС и энергетической инфраструктуре.

Зеленский подчеркнул, что Украина не раскрывает заранее планы своих операций. В то же время он отметил, что действия России свидетельствуют о необходимости усилить давление на Москву.

Дональд Трамп в воскресенье объявил в своей социальной сети Truth Social о якобы энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Однако это заявление стало новостью для Владимира Зеленского.

Украинский президент отметил, что Киев готов поддержать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Но для этого Россия также должна продемонстрировать готовность соблюдать соответствующие договоренности.

Удары не прекратились

В интервью Fox News Зеленский пояснил, что Украина не атаковала российские энергетические объекты, несмотря на то, что Россия продолжала наносить удары по украинским объектам.

"Мы никогда не сообщаем, что будем делать дальше в рамках наших операций. Прошлой ночью мы не атаковали ни одного энергетического объекта на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. Мы не наносили ударов, пока Россия наносила удары по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам", — сказал президент.

По словам Зеленского, такие действия свидетельствуют о том, что Россия не соблюдает принципы энергетического перемирия. Поэтому, по его мнению, давление на РФ нужно усилить.

Позиция Киева

12 октября Зеленский заявил о готовности подписать гарантии относительно энергетического перемирия. В то же время он подчеркнул, что Россия также должна подтвердить свое согласие на прекращение ударов.

Украинская сторона ожидает, что договоренности будут касаться не только заявлений, но и реальных действий. В частности, прекращения атак на автозаправочные станции, энергетическую инфраструктуру и другие объекты в Украине.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверил лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".