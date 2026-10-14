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Сегодня Starlink, завтра Patriot для Путина? К чему ведет американская формула мира
Трамп и Путин
Шаги США в направлении мира выглядят все более последовательными.
Сначала закупаем в России дизельное топливо. Затем Киев перестает получать разведывательную информацию о запусках баллистических ракет
Далее сегодня отключили "Старлинк" для пользователей, которые передвигаются со скоростью свыше 100 км/ч.
А это очередной удар по военному потенциалу и безопасности страны.
И каждый такой шаг преподносят как вклад в мирный процесс.
По этой логике следующим шагом вполне естественно станет передача "Пэтриотов" для защиты российских НПЗ
Ведь мир по Трампу – это принуждение Украины к капитуляции.
То же самое, кстати, делал Чемберлен в 1938 году, подыгрывая Гитлеру.
Но это привело не к миру, а ко Второй мировой войне.
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