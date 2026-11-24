"Вопросы следует адресовать России": в МИД Украины ответили Ливии по поводу атаки на корвет "Меркурий"

Украина не намерена причинять вред Ливии или ее гражданам и заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений. На самом деле ответственность за опасность для ливийской территории лежит на России, которая использует инфраструктуру других государств для обеспечения собственных военных потребностей.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам медиа. Чиновник также объяснил правовые основания украинских ударов по российским военным объектам за пределами территории Украины.

Таким образом, действия Украины являются реализацией неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН. Он подчеркнул, что международное право не ограничивает возможность защищаться в зависимости от того, где именно находится законная военная цель.

Горящий "Меркурий". Источник: Спутниковый снимок.

К таким целям представитель МИД отнес российские военные корабли, грузовые суда, которые перевозят военную технику и ресурсы, а также танкеры теневого флота, помогающие финансировать и обеспечивать российскую военную машину.

"Украина никого не "втягивает" и никуда не "переносит" войну. Действия Украины направлены только против агрессора и не направлены против какой-либо третьей стороны", – подчеркнул Тихий.

Представитель МИД также отметил, что Россия систематически использует военное присутствие и логистическую инфраструктуру за пределами собственной территории, в частности в Африке. Это позволяет стране обеспечивать военные операции и наращивать возможности для продолжения войны против Украины.

Тихий также обратил внимание на регулярное прибытие в Ливию российских военных кораблей и судов, перевозящих оружие. Именно их он назвал источником угрозы для страны.

"Ливии стоит адресовать свои вопросы России, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран для своих военных целей и подвергает их опасности", – заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время он заверил, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии, а ее действия не направлены на причинение вреда этому государству или его народу. Киев также заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Триполи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые 22 ноября "провели сверхсложную операцию у берегов Ливии". Речь идет об уничтожении двух кораблей, которые государство-агрессор использовало в военных целях.