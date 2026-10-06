Скороход предлагает отказаться от курса Украины на вступление в НАТО и восстановить нейтральный статус: проект поправок в Конституцию

Народный депутат Анна Скороход, по данным политолога Виктора Уколова, внесла проект поправок в Конституцию Украины, который предусматривает отказ от стратегического курса на получение полноправного членства в НАТО и закрепление нейтрального статуса государства.

Об этом Уколов заявил 6 октября в своём посте в Facebook. Он также призвал обратить внимание на возможных соавторов документа. Он отметил, что до 20 октября законопроект открыт в системе Верховной Рады для подписания другими народными депутатами.

Уколов призвал обратить вним... Источник: facebook.com/VikUkolov Развернуть

Изменения в Конституцию

В сравнительной таблице к документу указано, что предлагается удалить из преамбулы Конституции слова о "необратимости европейского и евроатлантического курса Украины", оставив положение о европейском курсе. Вместо этого в текст предлагается добавить норму о нейтральном статусе Украины.

В документе, копия которого имеется в редакции OBOZ.UA, нейтральный статус определяется как гарантия невступления Украины в какой-либо военный союз и подтверждение отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны.

Также проект предусматривает изменения в статью 85 Конституции. Из полномочий Верховной Рады предлагается исключить положение о реализации стратегического курса государства на приобретение Украиной полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Отдельные изменения касаются полномочий президента и Кабинета министров. В частности, из соответствующих положений предлагается исключить упоминания об обеспечении стратегического курса на членство Украины в НАТО.

В то же время в новой редакции статьи 102 предусматривается, что президент будет гарантом реализации нейтрального статуса Украины, который будет включать отказ от вступления в любой военный союз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский на саммите НАТО рассказал об успехах в войне и объяснил, почему Украина должна быть в Альянсе