Сколько европейцев поддерживают скорейшее вступление Украины в ЕС: результаты опроса

Украина связывает свои надежды на устойчивый мир и стабильное будущее со скорейшим вступлением в Европейский Союз. Однако в самих странах блока поддержка ускоренной интеграции постепенно снижается.

Новое исследование показало существенный разрыв во взглядах между гражданами Украины и жителями Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Бертельсманна.

Ввзгляды в Украине и Евросоюзе

Согласно результатам социологического опроса, подавляющее большинство жителей Украины рассчитывают на скорое расширение блока. По состоянию на октябрь 2026 года, 83% украинцев хотят, чтобы страна вступила в ЕС уже в ближайшие годы.

В то же время среди населения стран Евросоюза эту позицию разделяют менее половины респондентов. За быстрое присоединение Украины выступают лишь 47% граждан ЕС.

Скептицизм в Германии и Румынии

Уровень одобрения ускоренной интеграции существенно различается в зависимости от страны. Среди десяти крупнейших государств ЕС наибольший скептицизм демонстрируют жители Германии и Румынии.

Скорейшее вступление поддерживают только 41% населения Германии. В Румынии зафиксирован минимальный показатель среди крупных стран ЕС в 40%.

Швеция выступает лидером по уровню оптимизма. В этой стране 69% населения поддерживают скорейшее вступление Украины в Европейский Союз.

Как изменилось отношение немцев с 2022 года

Динамика общественных настроений в Германии показывает заметное охлаждение к теме оперативного расширения ЕС. В начале полномасштабной российской агрессии в 2022 году 60% немцев высказывались за ускоренную процедуру принятия Украины. К текущему моменту этот показатель снизился на 19 процентных пунктов.

Европейцы не спешат принимать Украину в ЕС. Источник: Фонд Бертельсманна

Напомним, все государства-члены Европейского Союза договорились открыть новые кластеры – 2-й и 3-й – в переговорах о вступлении Украины в блок. То же самое касается и Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября назначил Тараса Качку послом Украины в Европейском союзе. Среди первоочередных задач дипломат назвал обеспечение финансовой поддержки, в частности оборонных средств, а также расширение присутствия украинской оборонной промышленности на европейском рынке.