Сколько украинцев верят в победу в войне с Россией и какой сценарий считают реалистичным: результаты опроса

Подавляющее большинство украинцев, а именно 79%, считает, что в войне с Россией в конечном итоге победит Украина. В то же время доля тех, кто безоговорочно убежден в победе, с июля сократилась с 60% до 47%, что свидетельствует о росте неуверенности в обществе.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Эксперты провели исследование в сентябре 2026 года по заказу ОО "Форум".

41% респондентов считает наиболее реалистичным вариантом завершения войны сохранение государственности и независимости Украины даже при условии вынужденных территориальных потерь. В исследовании отмечается, что этот вариант в основном означает фактическое "замораживание" боевых действий по нынешней линии фронта.

Как Вы думаете, кто в итоге... Источник: КМИС. Развернуть

В то же время 53% опрошенных выбрали сценарии, предполагающие возвращение Украиной по крайней мере части оккупированных территорий.

В частности:

14% ожидают восстановления границ в том виде, в каком они были на 24 февраля 2022 года;

4% считают реалистичной деоккупацию всех Донецкой и Луганской областей;

23% ожидают полного восстановления территориальной целостности Украины вместе с Крымом;

12% допускают полное восстановление территориальной целостности и перенос боевых действий на территорию России.

Еще 6% не смогли определиться с ответом. Для сравнения: в феврале 2025 года 33% называли наиболее реалистичным сценарий сохранения независимости Украины с территориальными потерями. Таким образом, за полтора года доля сторонников этого сценария выросла на 8 процентных пунктов.

Вы допускаете или нет провед... Источник: КМИС. Развернуть

Отдельно социологи спрашивали о возможности проведения переговоров с Россией. 75% респондентов заявили, что допускают такие переговоры для завершения войны. Не поддерживают сам факт переговоров 21%, еще 4% не определились.

Этот вопрос касался именно возможности переговоров, а не готовности украинцев соглашаться на уступки России.

Исследователи также проверили отношение украинцев к сценарию немедленного прекращения боевых действий. Речь шла о прекращении огня по нынешней линии фронта при условии, что Украина не признает оккупированные территории частью России, продолжит укреплять армию и движение в сторону ЕС и НАТО.

Такой вариант поддержали 69% опрошенных. Против выступили 22%, еще 9% не смогли определиться. В КМИС подчеркнули, что высокий уровень поддержки этого сценария в значительной степени связан именно с предусмотренными гарантиями — продолжением укрепления украинской армии и евроатлантического курса.

Как бы Вы отнеслись к немедл... Источник: КМИС. Развернуть

Еще одним показателем устойчивости общества стало отношение к продолжительности войны. 62% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 4% готовы выдержать ее в течение года.

В то же время 23% назвали более короткий период – от нескольких месяцев до полугода. Еще 11% не определились.

Показатели практически не изменились по сравнению с концом июля – началом августа 2026 года. В Киеве доля тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется, даже несколько выросла – с 69% до 72%.

Несмотря на общее сохранение высокой веры в победу Украины, социологи зафиксировали некоторое снижение уверенности. В конце июля 85% опрошенных считали, что победит Украина, причем 60% были безусловно уверены в этом.

В сентябре общая доля таких ответов составила 79%, а безусловно убежденных в победе — 47%. Часть респондентов перешла в категорию тех, кто "скорее" верит в победу, а доля тех, кто прогнозирует победу России, выросла до 7%.

Сколько ещё времени Вы готовы терпеть войну? Источник: КМИС.

КМИС отметил, что, несмотря на усиление российских атак на гражданскую инфраструктуру, украинское общество на момент проведения опроса сохраняло высокую устойчивость. В то же время исследователи отметили, что опрос завершился до начала ударов по мостам через Днепр.

Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью 12–21 сентября 2026 года. В нём приняли участие 1002 совершеннолетних гражданина Украины, которые на момент исследования проживали на территориях, контролируемых правительством Украины.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий, а также украинцы, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу. Формальная статистическая погрешность исследования для показателей, близких к 50%, не превышает 4,1% с вероятностью 0,95.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине 40% граждан считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, тогда как 45% придерживаются противоположного мнения. Еще 15% опрошенных не смогли определиться со своей позицией.

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