Сколько немцев выступают за прекращение поставок оружия Украине: результаты опроса

В Германии существенно снизился уровень общественной поддержки военной помощи Украине. За прекращение поставок оружия Киеву выступают 53% опрошенных немцев, тогда как продолжение военной поддержки одобряют лишь 46% респондентов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на результаты опроса The Berlin Pulse, проведенного в сентябре 2026 года. За год доля сторонников оказания Украине военной помощи сократилась на 13 процентных пунктов – с 59% до 46%.

Кто в Германии выступает против военной помощи Украине

Как пояснил представитель The Berlin Pulse Джонатан Лерер, больше всего противников дальнейшей военной поддержки Украины – среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"88% сторонников АдГ выступают против военной помощи Украине. Это интересный результат, особенно с учетом политических событий в Германии, в частности земельных выборов, на которых АдГ получила поддержку благодаря кампании против помощи Украине", – отметил Лерер.

В издании также обратили внимание на то, что "Альтернатива для Германии" недавно обошла по уровню поддержки в общенациональных опросах консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), к которому принадлежит канцлер страны.

Тенденцию к снижению поддержки Украины среди населения Германии подтвердил и недавний опрос социологического института Infratest Dimap. Согласно его результатам, большинство респондентов также выступили против оказания помощи Украине.

Динамика отношения немцев к... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, в начале сентября 2026 года 56% опрошенных немцев считали Россию серьезной или очень серьезной угрозой для безопасности своей страны. В то же время 39% респондентов не видели значительной опасности со стороны РФ или вообще ее не ощущали. Больше всего беспокойства по поводу российской угрозы выражали граждане в возрасте от 65 лет.

Как писал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия стала самым преданным союзником Украины, в частности в оборонной сфере. Он подчеркнул, что Берлин регулярно поставляет Киеву средства ПВО, беспилотники, артиллерию и боеприпасы.