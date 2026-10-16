Сколько денег необходимо Украине от ЕС на оборону в 2027 году: Зеленский назвал сумму

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского Союза предоставить Украине не менее 70 млрд евро дополнительной поддержки в 2027 году. По его словам, общая стоимость войны для Украины в следующем году составит 155 млрд евро, а дополнительные средства нужны на оборону, вооружение и укрепление устойчивости государства.

Об этом Зеленский заявил в обращении к участникам заседания Европейского совета. Президент подчеркнул, что 70 млрд евро – это реалистичная сумма, которая поможет Украине сдерживать Россию и усилить давление на ее военный потенциал.

Зеленский попросил ЕС выделить дополнительные 70 млрд евро

"В следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро. И нам нужно как минимум 70 миллиардов евро дополнительно от вас – на оборону, на вооружение и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку. Она поможет нам сдерживать Россию", – сказал президент.

По его словам, речь идет именно о дополнительном финансировании, необходимом Украине в 2027 году для обеспечения оборонных нужд и устойчивости государства.

Украина хочет увеличить производство дронов в два-три раза

Зеленский отдельно подчеркнул роль беспилотников в боевых действиях. По его словам, именно благодаря дронам украинские военные останавливают большинство российских штурмов на фронте и перерезают пути снабжения российских войск.

Президент также отметил, что украинские дроны помогают ослаблять российскую экономику.

В то же время Украина имеет возможность существенно нарастить производство беспилотников, но для этого не хватает финансирования.

По его словам, увеличение финансирования позволило бы Украине оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сейчас.

"Сейчас мы могли бы удвоить или утроить производство дронов – в зависимости от типа. Но нам просто не хватает на это денег. Это правда. Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня", – заявил Зеленский.

Зеленский призвал Европу инвестировать в украинскую оборонную промышленность

Президент подчеркнул, что дополнительные средства нужны не только для закупки готового вооружения, но и для расширения производственных возможностей Украины.

Речь идет прежде всего о наращивании производства дронов и других видов вооружения, которые могут непосредственно влиять на ситуацию на поле боя и способность Украины противостоять российской агрессии.

Этому будут способствовать также инвестиции в оборонные предприятия в Украине и в совместное производство беспилотников и другого оружия в странах-партнерах.

Как сообщал OBOZ.UA, в обращении к участникам заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что США могут повлиять на решение российского диктатора Путина о завершении войны. Для этого Вашингтон должен усилить давление на Кремль и дать понять, что продолжение агрессии не принесет России денег.