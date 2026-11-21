Восток Украины и даже Киев: Лавров озвучил свои мечты об "исторических землях"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова отметился порцией агрессивных высказываний в адрес Украины. Член российского правительства заявил, что большая часть Украины – это "исконно русские земли".

Также он дал понять, что Москва не признает государственность Украины как таковую. Об этом Лавров рассказал в комментарии российским пропагандистским медиа.

На что посягнул агрессор

Глава внешнеполитического ведомства дал понять, что российская армия не намерена останавливаться в Донецкой области, ведь большую часть юго-восточной и центральной Украины в России считают "своими землями".

Кроме того, украинофоб выдал, что кроме военных целей у Кремля стоит задача "победить пещерную русофобию". При этом Лавров дал понять, что государство Украина он не признает, выдав, что речь идет "пространстве, которое сейчас называется Украина".

"Юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, – это, безусловно, исконно русские земли. Там живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все и пошли. Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей специальной военной операции, но сопряженная с этими целями задача – это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить в Украине, вернее, на том пространстве, которое сейчас называется Украина", – заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что западные регионы Украины российские войска оккупировать не хотят. В воображении Лаврова, на той территории соседнего государства проживает народ, которые противостоит Москва с радикальными националистическими идеями.

"Поэтому говорить о том, что вся территория нынешней Украины – это место проживания единого народа, я бы не стал. На Западе многие представляют собой совершенно противостоящие нам культуру и ценности. Украинские лидеры, которые приходили к власти еще начиная с Кучмы и продолжая Януковичем, вынуждены были как-то учитывать то, что у этих радикальных националистических идей было очень сильное влияние не только на Западе страны, но оно распространялось и на другие части Украины. И решили с ними заигрывать", – выдал Лавров.

Как писал OBOZ.UA, Лавров заявил, что цели войны против Украины, сформулированные российским диктатором Владимиром Путиным, остаются неизменными. Также он раскритиковал позицию европейских лидеров относительно участия Евросоюза в переговорах и необходимости прекращения огня.