"Сеет нестабильность": Шойгу накануне переговоров в Абу-Даби пожаловался на Европу и расхвалил Трампа

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне переговоров в Абу-Даби сделал ряд заявлений о войне против Украины и роли Запада. Он обвинил европейские страны в подготовке к продолжению боевых действий и заявил, что Киев якобы не готов обсуждать долгосрочный мир.

Также Шойгу пожаловался на расширение инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. В то же время он выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Шойгу обвинил Запад в нестабильности

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад якобы сеет нестабильность во всем мире, однако не везде добивается успеха.

Шойгу также заявил, что в Киеве якобы не готовы обсуждать решения, которые могли бы обеспечить долгосрочный мир. Украину и ее европейских партнеров он обвинил в подготовке к продолжению войны, а не к мирному урегулированию.

Секретарь Совбеза РФ пожаловался на милитаризацию Европы

Отдельно Шойгу выразил недовольство действиями европейских стран. Он заявил, что Европа продолжает милитаризацию, а в Польше и странах Балтии расширяется инфраструктура НАТО.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ утверждает, что вблизи российских границ регулярно происходят какие-то провокации.

Шойгу похвалил Трампа за усилия по Украине

В то же время представитель российской власти положительно оценил действия президента США Дональда Трампа. По словам Шойгу, Россия ценит его усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Как сообщал , в воскресенье, 8 ноября, был определен состав украинской делегации на ближайших переговорах с Российской Федерацией в Абу-Даби. Ее возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Встреча состоится уже на следующей неделе.

Также в переговорах примут участие глава ОП Кирилл Буданов, нардеп Давид Арахамия и Сергей Кислица. Военное направление будут координировать начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Россия также раскрыла состав своей делегации на будущие переговоры с США и Украиной в Абу-Даби (ОАЭ), которые состоятся 10-11 ноября. В команду войдут представители министерства иностранных дел, генерального штаба и даже военной разведки РФ.

Ранее также сообщалось, что в ближайшее время Франция и другие европейские страны будут представлены во время переговоров о завершении войны России против Украины. Известно, что переговоры запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Париж намерен донести позицию Европы до участников встречи.