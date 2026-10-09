"Шлагбаум имени Корецкого": эксперт Сергей Лямец раскритиковал правительство за попытку установить контроль над финансами громад

В Украине местные громады столкнулись с блокировкой бюджетных платежей и риском ручного контроля правительства над финансами. Блогер и журналист Сергей Лямец призвал власти применять прозрачные алгоритмы и объяснить, кто принимает решения о задержках выплат и по каким критериям.

Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook. Ситуацию он назвал "шлагбаумом имени Корецкого и Слюз" (речь идет о премьер-министре Сергее Корецком и главе Государственной казначейской службы Татьяне Слюз).

Лямец поинтересовался, не зарабатывает ли кто-то на заблокированных платежах для городов и громад.

"Недавно я уже писал, что ситуация довольно традиционная: правительство в очередной раз запустило руку в карман громад, а затем включило традиционную пластинку со старой песней "Родина в опасности". Выглядит так, будто миллионы украинцев должны сплотиться вокруг правительства Сергея Корецкого только потому, что он произнес патриотическую мантру. Разумеется, следующим шагом после сплочения должна стать жертва. Население должно пожертвовать выплатами больницам, школам, скорым, спасателям. Ведь они, если вы не знали, финансируются из местных бюджетов", – заявил блогер.

По его мнению, ситуация парадоксальна, ведь правительство перерасходовало деньги и провалило планы по привлечению финансирования из ЕС. В то же время местные власти, которые должны финансировать повседневную жизнь громад, оказались в неопределенности.

Лямец заявил, что общался "с некоторыми людьми, имеющими отношение к бюджетной сфере". Последние, по его словам, имеют свою версию событий.

"На историю с замораживанием счетов городов они смотрят с практической точки зрения. А что, говорят мои сотрудники, если это вообще не о нехватке денег? Что, если речь идет об установлении ручного контроля над финансами общин? Собственно, именно так и было и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко. Почему бы этому не произойти сейчас? Схема, если их версия подтвердится, до банальности проста: есть условный "шлагбаум", у которого стоят глава правительства Сергей Корецкий и, по их словам, глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз. Одни платежи пропускают, другие блокируют. Города вынуждены ждать, пока кто-то решит, можно ли им заплатить за уже выполненную работу. Собственно, подобный "шлагбаум", по версии НАБУ, мы видели в "Энергоатоме", – рассказал эксперт.

Самый интересный вопрос даже не в том, почему финансирование останавливается, а в том, что нужно сделать, чтобы "шлагбаум" открылся.

"Признаю, что я сталкивался с подобными ситуациями раньше. Действительно, чиновники всегда хорошо умели устанавливать разного рода "шлагбаумы" – собственно, для того, чтобы впоследствии их открывать. Единственное, что я бы внес бы сделал корректировку – вместо главы Казначейства я бы поставил в этой схеме главу Министерства финансов. Потому что ГКУ – это просто касса, а вот давать или нет – решают в бухгалтерии, то есть в Минфине. Что касается господина Корецкого, хороший премьер всегда найдет 1000 относительно честных путей, чтобы заблокировать или разблокировать деньги. А на вопрос, куда, собственно, он тратит деньги, всегда можно ответить, что это государственная тайна. Итак, как вам такая версия?" – спросил Лямец у читателей.

Он подчеркнул, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть версию относительно существования "шлагбаума" на уровне правительства.

"Но я очень не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто это тотальная чепуха. Хочу задать простые вопросы: кто конкретно принимает решение о блокировке платежей? По каким критериям? Кто согласовывает исключения? Почему одни платежи проходят, а другие нет? Если это лишь вопрос бюджетной дисциплины – покажите правила, документы и прозрачный алгоритм. А еще покажите прозрачное расходование денег правительством", – призвал блогер.

Он убежден, что если решения "принимаются вручную", то общество должно знать, кто руководит этим процессом.

"А если за возможность разблокировать платежи кто-то получает неправомерную выгоду – это уже вопрос для правоохранителей", – подытожил Лямец.

Полный текст поста:

Текст публикации. Часть 1. Источник: Скриншот из Facebook Сергея Лямеца

Текст публикации. Часть 2. Источник: Скриншот страницы Сергея Лямеца в Facebook