"Ежедневно повышаем уровень защиты": Зеленский анонсировал новые контракты на системы противовоздушной обороны. Видео

Президент Украины заявил о подготовке новых соглашений, касающихся систем ПВО и ракет для них. По его словам, Украина также рассчитывает на скорейшее начало производства перехватчиков для борьбы с российскими "шахидами".

Об этом Владимир Зеленский рассказал после доклада премьер-министра Украины Сергея Корецкого, министра обороны, министра инфраструктуры и Вооруженных Сил Украины. Президент отметил, что Украина ежедневно усиливает защиту, уже определила задачи и располагает финансированием.

"Мы ежедневно повышаем уровень защиты. Это касается и турелей, и специальных групп для сбивания "шахедов". Мы рассчитываем, что производители оперативно поставят перехватчики. Задачи определены, финансирование есть", — сказал Зеленский.

Президент также сообщил о подготовке новых контрактов на системы противовоздушной обороны и ракет для ПВО. В то же время он подчеркнул, что пока публичных подробностей этих договоренностей нет.

Новые контракты

По словам Зеленского, решение о новых контрактах уже принято, а подробности могут появиться позже. Он также призвал международных партнеров предоставить Украине больше средств противоракетной обороны.

"Нам нужно больше средств противоракетной обороны, чтобы защищать именно инфраструктуру, это сейчас главный вызов", — отметил президент.

Он добавил, что лидеры других государств видят ситуацию и, по его словам, Россия не собирается переходить от эскалации к переговорам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский рассказал о разработке спутниковой системы, похожей на Starlink.