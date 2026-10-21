"Что за черт, Стив?" В Конгрессе возмутились заявлением Уиткоффа о Путине-"гуманисте"

Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф подвергся критике со стороны законодателей-конгрессменов после того, как назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом". Такая оценка кремлевского военного преступника прозвучала после решения диктатора освободить пожилого американца, которого годами удерживают в тюрьме России.

В частности, слова Уиткоффа публично раскритиковали республиканцы Том Тиллис, Джон Корнин и Дон Бейкон. Они даже посоветовали спецпосланнику Трампа "вернуться в Украину и спросить семьи детей, которых убил Путин".

Что думают конгрессмены

"Что за черт, Стив? Посмотри определение слова "гуманизм". Какое унизительное и возмутительное утверждение. Тебе стоит вернуться в Украину и спросить семьи тех детей, которых Путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что твой друг Путин – "гуманист", – отметил Том Тиллис (конгрессмен на самом деле использовал нецензурное ругательство "what the fuck", наиболее близкий цензурный вариант звучит именно как "что за черт", – OBOZ.UA).

"Что за черт, Стив?" В Конгр... Источник: скриншот Развернуть

Показательно, что люди воспринимают слова конгрессмена-республиканца как попытку оправдать всю партию, выдвинувшую "этого сумасшедшего" Трампа в президенты. И теперь даже ругательство WTF считают "запоздалыми и слишком слабыми словами".

"Что за черт, Стив?" В Конгр... Источник: скриншот Развернуть

Также Виткоффу демонстрируют "гуманизм" Путина фотографией убитого российскими захватчиками ребенка.

"Нет. Путин – хладнокровный убийца", – в свою очередь отметил в сети республиканец Джон Корнин. Этими словами он, как и Том Тиллис, прокомментировал репортаж российских пропагандистов, которые хвастались, что Уиткофф назвал Путина "гуманистом".

Пост Джона Корнина. Источник: скриншот

"Гуманист? Это тот парень, который приказывает наносить ракетные удары по жилым домам, наносит удары дронами по детским площадкам и сам похищает маленьких детей?" – спрашивают американцы под постом Корнина.

"Еще одно унижение", – лаконично отметил законодатель, бригадный генерал Дон Бейкон, комментируя слова Уиткоффа.

Пост Дона Бейкона. Источник: скриншот

Американцы, комментирующие определение законодателя, менее лаконичны. Они считают, что "репутация Республиканской партии полностью уничтожена", и теперь жалеют, что ранее отдали свои голоса "за партию холуев и пособников диктаторов-убийц".

Что предшествовало

Уиткофф во время разговора с российским диктатором упомянул о гуманизме президента США Дональда Трампа, после чего обратился к Путину с такой же лестной характеристикой.

"Вы так много говорите о том, что президент Трамп – гуманист. Вы и сами гуманист, сэр, и я отдаю вам должное. Я это одобряю", – сказал спецпосланник.

Уиткофф имел в виду обещание Путина освободить американца Стивена Хаббарда, которого в России осудили и заключили в тюрьму за якобы участие в войне на стороне Украины.

74-летний Стивен Хаббард – школьный учитель на пенсии из штата Мичиган, который в 2014 году поселился в Изюме Харьковской области, где жил вместе с украинкой. Пожилого американца задержали российские оккупанты весной 2022 года, во время оккупации Изюма, перевезли к себе, где быстро осудили и посадили в тюрьму.