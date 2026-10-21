"Что за черт, Стив?" В Конгрессе возмутились заявлением Уиткоффа о Путине-"гуманисте"
Уиткофф назвал Путина гумани...
Источник: White House/Х
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Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф подвергся критике со стороны законодателей-конгрессменов после того, как назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом". Такая оценка кремлевского военного преступника прозвучала после решения диктатора освободить пожилого американца, которого годами удерживают в тюрьме России.
В частности, слова Уиткоффа публично раскритиковали республиканцы Том Тиллис, Джон Корнин и Дон Бейкон. Они даже посоветовали спецпосланнику Трампа "вернуться в Украину и спросить семьи детей, которых убил Путин".
Что думают конгрессмены
"Что за черт, Стив? Посмотри определение слова "гуманизм". Какое унизительное и возмутительное утверждение. Тебе стоит вернуться в Украину и спросить семьи тех детей, которых Путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что твой друг Путин – "гуманист", – отметил Том Тиллис (конгрессмен на самом деле использовал нецензурное ругательство "what the fuck", наиболее близкий цензурный вариант звучит именно как "что за черт", – OBOZ.UA).
"Что за черт, Стив?" В Конгр...
Источник: скриншот
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Показательно, что люди воспринимают слова конгрессмена-республиканца как попытку оправдать всю партию, выдвинувшую "этого сумасшедшего" Трампа в президенты. И теперь даже ругательство WTF считают "запоздалыми и слишком слабыми словами".
"Что за черт, Стив?" В Конгр...
Источник: скриншот
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Также Виткоффу демонстрируют "гуманизм" Путина фотографией убитого российскими захватчиками ребенка.
"Нет. Путин – хладнокровный убийца", – в свою очередь отметил в сети республиканец Джон Корнин. Этими словами он, как и Том Тиллис, прокомментировал репортаж российских пропагандистов, которые хвастались, что Уиткофф назвал Путина "гуманистом".
Пост Джона Корнина.
Источник: скриншот
"Гуманист? Это тот парень, который приказывает наносить ракетные удары по жилым домам, наносит удары дронами по детским площадкам и сам похищает маленьких детей?" – спрашивают американцы под постом Корнина.
"Еще одно унижение", – лаконично отметил законодатель, бригадный генерал Дон Бейкон, комментируя слова Уиткоффа.
Пост Дона Бейкона.
Источник: скриншот
Американцы, комментирующие определение законодателя, менее лаконичны. Они считают, что "репутация Республиканской партии полностью уничтожена", и теперь жалеют, что ранее отдали свои голоса "за партию холуев и пособников диктаторов-убийц".
Что предшествовало
Уиткофф во время разговора с российским диктатором упомянул о гуманизме президента США Дональда Трампа, после чего обратился к Путину с такой же лестной характеристикой.
"Вы так много говорите о том, что президент Трамп – гуманист. Вы и сами гуманист, сэр, и я отдаю вам должное. Я это одобряю", – сказал спецпосланник.
Уиткофф имел в виду обещание Путина освободить американца Стивена Хаббарда, которого в России осудили и заключили в тюрьму за якобы участие в войне на стороне Украины.
74-летний Стивен Хаббард – школьный учитель на пенсии из штата Мичиган, который в 2014 году поселился в Изюме Харьковской области, где жил вместе с украинкой. Пожилого американца задержали российские оккупанты весной 2022 года, во время оккупации Изюма, перевезли к себе, где быстро осудили и посадили в тюрьму.