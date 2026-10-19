Блог | Что такое российско-украинская война для других государств и где украинская игра на интересах

Сегодня напомнил свой пост от марта 2025, где описал логику действий США и логику трека (тогда только начинался) Дмитриева. И ответ на один из комментариев, с вопросом будет ли легче после промежуточных выборов в Конгресс, решил расширить в пост.

На мой взгляд, оценивать перспективы развития событий, исходя лишь из заявлений, личностей, вовлеченных в процесс ошибочно. Роль личности в истории есть, но сводить все к условному Трампу (Орбану, Зеленскому, Туску, Макрону, Мадяру и далее по списку) равносильно раз за разом раскладывать грабли, на которые будешь наступать.

Для Украины российско-украинская война вопрос выживания. В том числе физического. Для части украинских элит – политического. Логично.

Для России война так же является вопросом выживания. Но не как государства, а как империи, претендующей на статус одной из трех мировых супердержав. Провал Украины такой статус гарантирует. Заморозка с сильными позицями (в том числе политическими уступками со стороны ЕС и США, а не только Украины), дает возможность за него побороться.

А что такое российско-украинская война для других государств.

Давайте раскладывать "по полочкам".

Позиция США.

Для Соединенных Штатов Америки ключевая проблема сегодня – трансформация мирового порядка и соперничество за роль лидера. Где конкурент только один – Китай. Все остальное второстепенно. И через эту призму давайте посмотрим на российско-украискую войну.

1. Для начала логистика и производство. КНР – крупнейшая производственная база мира, которая сейчас в технологическом развитии стремительно догоняет США. Но Китай зависит от поступления ресурсов (для своей промышленности) и зависит от рынков сбыта (продукцию необходимо кому-то продавать). Поэтому США сконцентрировались на контроле ключевых точек международной логистики: Панама, игры с Египтом, Персидский залив, Южно-Китайское море, Малаккский пролив. Даже Гренландия относится к этой логике – контроль северных транспортных коридоров (ну а так же ресурсная база для США, если получится).

2. Рост влияния КНР. Китай не просто распространяет свое влияние. Он предлагает условно, цивилизационную альтернативу. Те самые четыре глобальные инициативы КНР, включая инициативу по глобальному управлению. Концепция на первый взгляд, направлена на гарантирование равных прав государств и сохранение глобальной системы. Но она бьет по реальному, а не зафиксированному на бумаге принципу равности. А именно поддает сомнению моральное, ценностное, экономическое и цивилизационное преимущество условно "западной" цивилизации. При этом политические инициативы поддерживаются экономическими проектами. Начиная от известного всем "Пояса и Пути", заканчивая проектами индустриализации, зеленой энергетики, связи. США и ЕС не озаботились созданием таких цивилизационно-экономических проектов в прошлом. И создавать такие в статусе "догоняющего" долго и дорого. И если деньги есть, то со временем проблемы. А значит есть цель снизить скорость экспансии Китая. В том числе подсвечивая региональные проблемы, без которых КНР не может продвинуться дальше.

3. Для США выгодно ослабление России, поскольку она не будет претендовать на роль "третьего игрока". Но при этом крайне не выгодно ее ослабление до той ступени, когда российская экономика станет условным филиалом китайской. Ведь тогда Пекин к своей производственной мощности получит сырьевую базу прямо у своих границ. Это и усиление КНР и удар по американской политике контроля логистики – Пекин будет получать ресурсы по суше.

4. Но в то же время для США крайне выгодна ситуация когда Россия сохраняет возможности бороться за ускользающую от нее зону влияния (ведь КНР идет в том числе и по тому что Россия считала "своим задним двором"). А это означает, что РФ должна выйти из войны не став сырьевым придатком КНР и сохранив возможность говорить о геополитических амбициях.

В этом разрезе для США крайне выгодная ситуация при которой они получают возможность доступа к российской сырьевой базе. К развитию Арктики (ресурссы + морские пути). И, самое главное, получить Россию достаточно ослабленной чтобы не претендовать на роль глобального игрока, но достаточно сильной, чтобы попытаться восстановить свое влияние (даже путем раздувания региональных конфликтов) в Центральной Азии, на Кавказе. Это как минимум. И это территории где сегодня чрезвычайно усилилась роль Китая. Даже Иран укладывается в ту же логику. Исламская республика рисковала стать региональной супердержавой, при этом имея статус ключевого логистического партнера одновременно для Индии и для КНР. Война срывает эти планы.

Китай

Для Китая не менее выгодно, чем для США ослабление Российской Федерации. Это позволяет получить доступ к ресурсной базе. Пока Россия "занята" Украиной развить свои проекты на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе. В конце концов, трансформация ШОС идет по крайне интересному треку. Организация, которая создавалась как "пророссийская", сегодня является инструментом Пекина. А реформа ключевых структур ШОС проводится так, чтобы можно было в будущем перехватить инструменты других российских интеграционных инициатив -- ОДКБ и ЕАЭС.

Но для Китая крайне не выгодно излишнее усиление РФ. В том числе и военное. Поэтому в российской армии нет китайского оружия (даже произведенного в третьих странах), поэтому вместо использования китайских систем спутниковой связи она разворачивает свой "рассвет". Просто вооружить агрессивного соседа с которым имеешь протяженную границу опасно.

Но развал России для Китая на данном этапе не выгоден. Ведь пока ты не зашел со своими проектами в Арктику (ресурсы + логистика), пока ты зависишь от транзитного статуса РФ (сухопутный коридор) – выгоднее иметь одного, зависимого от тебя партнера, чем десяток новых независимых государсвт или зону нестабильности. Кроме того, в случае чрезвычайного ослабления РФ может повториться кейс когда Европа и США фактически "спасают" Россию -- ножки Буша в Китае помнят. А это означает, что Пекин попытается не допустить такой ситуации.

И вот тут мы подходим к ключевой проблеме или даже трагедии для нас в разрезе российско-украинской войны.

Для США не выгодно усиление России до той ступени, чтобы она претендовала на роль "третьего центра цивилизации". Проще ведь договариваться только с Пекином, чем играть в треугольникее Вашингтон-Пекин-Москва.

Но для США не выгодно чрезвычайное ослабление России, поскольку это будет означать резкое усиление КНР не только в Азии, но и в Восточной Европе. Россия нужна штатам достаточно сильной, чтобы войти в конфликт с Китаем в вопросах восстановления своего влияния в ряде территорий.

Для Китая не выгодно усиление России до той ступени, чтобы претендовать на роль "третьего центра цивилизации". Это не оговорка. В данном тезисе интересы КНР и США совпадают полностью. Более того, в интересах Китая ситуация, при которой Россия после заморозки войны не имеет сил и возможностей бороться за восстановление своей зоны влияния. В том числе бороться за сохранение пророссийскими созданных РФ интеграционных площадок (ОДКБ, ЕАЭС)

Но с другой стороны, для КНР крайне не выгодно излишнее ослабление России. Поскольку это риск дестабилизации на своих границах и риск для транзита.

То есть два ключевых игрока в мире не заинтересованы ни в победе России ни в ее полном поражении. И, соответственно, в оношении Украины – провал и развал украинской государственности им крайне не выгоден. Но не выгодна и полная безусловная победа Украины.

Европейский союз

ЕС крайне долго во внешней политике придерживался идеи координации усилий с США. И вопрос "автономизации" возник лишь 8-9 лет назад. А мейнстримом стал последние 4 года. И тут тоже вопрос не в Украине и России. Просто когда идет передел мира и спор за зоны влияния возникает вопрос где интересы Европы. Если ЕС "статист", то Союз становитмя лишь ресурсной базой для более сильных игроков – КНР и США. Такой себе щедро накрытый обеденный стол для других.

Поэтому Европа пытается выработать собственную позицию, собственный внешнеполитический трек. Где есть место сотрудничеству и конфликтам в Вашингтоном. И есть место сотрудничеству и конфликтам с Пекином. При этом ЕС не является монолитным – его раздирают внутренние противоречия. И вопрос выживания, среди прочего, сводится к вопросу изменения механизма принятия решений.

На этом фоне Россия для Европейского Союза сегодня является как возможностью так и угрозой. Возможность – сырье и рынок. Угроза -- амбиции РФ и возможное желание расширить свою зону влияния. Кроме того, Вашингтон пытается договаривваться с Москвой ценой не только украинских, но и европейских интересов.

Но осознав угрозу от РФ, государства ЕС готовятся к возможным проблемам. В военной, политической и экономической сферах. На этом фоне поддержка Украины, как государства, где Россия "завязла" выгодна. Но выгодна лишь пока ты не готов. Проще говоря, чтобы нормально провести трансформацию надо не допустить успеха РФ в Украине.

Вопрос в другом. А что будет когда государства ЕС решат, что они "готовы" к реагированию на российские угрозы. Будет ли смысл дальше поддерживать Украину на текущем (либо еще большем уровне)? И о такой перспективе уже говорят ряд политических сил во Франции, Германии и других государствах.

Но, при всех угрозах, для Европы неприемлемо излишнее усиление России. И выход РФ из войны в состоянии, когда она может пытаться восстановить либо расширить свою зону влияния.

Какой вывод для Украины?

Перестать надеяться на работу посредников вместо собственных усилий. Формулу заморозки войны вместо Украины для Украины никто не разработает.

Второе – не считать, что поддержка партнеров вещь постоянная и гарантированная. Кейс с США прекрасно это показал. И причина тут не в личностях, а в интересах и временных отрезках.

Отсюда следствие – третье – все же пытаться играть на балансе интересов, разговаривая со всеми потенциально заинтересованными сторонами. Где есть возможность с США. где есть с ЕС, но помня, что на них перечень влиятельных государств не заканчивается.

В конце концов, Россия, начав трек Дмитриева показала как она играет на интересах (в данном случае США). Вопрос: а где украинская игра на интересах и на будущем? С ЕС, Турцией, Китаем, Индией, теми же самыми Соединенными Штатами?