Блог | Что приснилось Путину по дороге в Китай и почему высокие каблуки не помогут

На самом деле Путин мечтал о встрече с Си и Трампом не в Китае, а в Ялте, но ему повезло. Представляете, что чувствовал бы Путин, если бы Крымский мост был разрушен Украиной во время их встречи в Ялте?

По случаю падения Крымского моста я решил выложить в ФБ главу "Сон Пуксина" моего триллера "Эскалация. Битва президентов", причем делать это я буду в течение трех дней. Прошу учесть, что книга была издана в прошлом году, а написана в 2023 – 2024 годах.

"Глава 22. Сон Пуксина

Пуксину снилось, что он стоит у дверей Ливадийского дворца в Крыму и ждет важных гостей, которые почему-то опаздывали. Он волнуется, ведь все уже готово к подписанию соглашения о сотрудничестве и кооперации в космосе и началу переговоров о завершении войны с Украиной. Церемония подписания будет проходить в том же месте, где Рузвельт, Черчилль и Сталин – "большая тройка", – лидеры антигитлеровской коалиции, решили еще до окончания Второй мировой войны закрепить послевоенный порядок в Европе.

В этом – новом – договоре о космосе Россия, Китай и США запланировали построить в космосе сверхбольшой адронный коллайдер, который будет производить антиматерию. Китайцы и американцы планируют использовать эту антиматерию для производства энергии, а он, Пуксин, решил хранить свою долю антиматерии для уничтожения Вселенной, когда настанет время.

Во сне у него начинают болеть ноги, ведь он, принимая важных гостей, обул туфли на высоких каблуках. Обычно его скрытые каблуки добавляли ему в росте десять сантиметров, а эти – пятнадцать. Правителю России очень хотелось снять эту неудобную обувь, но он терпит, потому что после подписания соглашения их троих будут фотографировать, и Пуксину очень хочется быть не ниже всех. От боли в ногах он начинает плакать. Но неожиданно он видит большой шар, который прямо с неба садится на поляну. Из него выходят двое его гостей – Си Цзиньпин и Байден. Они улыбаются, у них очень хорошее настроение.

– Приветствую вас, господа, в Ялте, жемчужине Крыма, – со слезами на глазах произносит Пуксин. – Это слезы радости, не обращайте на них внимания. А где президент Трамп? Я его очень ждал. Вот приготовил ему подарок – спасательный круг с крейсера "Москва". Это единственный спасательный круг, который не затонул вместе с кораблем.

– Я за него, за вашего Трампушку, – ответил Байден. – Я передам ему этот символический сувенир, чтобы он не утонул в своем бассейне, как ваш крейсер "Москва" в Черном море. Кстати, вам привет от Камалы Харрис.

– Спасибо, – сказал Пуксин. – Мы за нее болели. Надеюсь, вам известно это историческое место, где "большая тройка" решила судьбу Европы и определила границы европейских стран. Вон, видите, те три пальмы? Именно там Рузвельт, Черчилль и Сталин позировали для фотокорреспондентов ведущих газет и информагентств. Поэтому я распорядился, чтобы сразу после подписания соглашения – на том самом месте! – новая "большая тройка" предстала перед миром на историческом снимке. И уже завтра все мировые СМИ разместят это историческое фото на первых полосах. А еще я уверен, сегодня мы подпишем и второе соглашение – о завершении Специальной военной операции в Украине – и определим сферы влияния России, Китая и США. Предлагаю, господа, наконец, поделить этот гребаный мир…

Боль в ногах у него немного утихла, слезы высохли, но из носа потекли сопли. Эта слизь вытекала довольно интенсивно, попадала в рот, поэтому ему приходилось ее глотать. Пуксина затошнило, и "директор" России начал вытирать сопли рукавом пиджака.

– И мы приветствуем вас, господин Пуксин, здесь, в Ливадии, прекрасном украинском городе, – произнес бывший президент США Байден. – Мы с господином Си во время нашего полета на американо-китайской космической станции в украинский Крым решили наконец реформировать ООН. Ведь после Второй мировой войны в мире появились новые реалии. Совет Безопасности ООН будет состоять из двух палат: верхней G2 и нижней G7. Вы, господин Пуксин, конечно, догадываетесь, кто будет заседать в верхней палате, не так ли?

Пуксин снова заплакал, сам не понимая почему, ведь ноги уже не болели. Может, слезы лились от обиды на Си, который без консультаций с ним согласился на альянс с США? На эту гребаную "большую двойку".

– Да, господин Байден, я догадываюсь, я не пальцем деланный, – раздраженно ответил Пуксин и обратился к Си:

– Большой друг, могу я попросить вас изменить свое мнение и внести небольшую поправку в состав вашей верхней палаты – заменить G2 на G3? Посмотри, мой друг, на пальмы напротив дворца, их там три – и это символично.

– Да, мы с господином Байденом обсуждали такую конфигурацию. Кстати, он был не против, но я категорически выступил против. И я благодарен, что господин Байден услышал мои аргументы.

– Какие такие аргументы, господин Си? – спросил Пуксин, вытирая рукавом слезы и сопли.

– Во-первых, Япония все еще остается в орбите США…

Не успел Си закончить свою мысль, как весь в соплях и слезах Пуксин завопил: "Какая бл*дь Япония? А Россия где?". Вдруг Пуксин испугался собственной дерзости и замолчал. Но уже через мгновение кто-то громко ответил Пуксину: "Россия где? Россия в пи*де, а где же еще ей быть".

Пуксин не понял, кто это сказал, но не Си и не Байден – это он точно видел, поэтому решил не обострять ситуацию и уже очень мягко обратился к Си:

– Я понимаю, уважаемый друг, что под давлением Байдена вы отправили мою Россию во вторую лигу – в Большую семерку. Что ж, "селяви", как говорят французы.

Си, словно не слушая Пуксина, попросил Байдена объяснить россиянину логику новой G7.

Тот с улыбкой произнес:

– Господин Пуксин, не волнуйтесь и поймите нас. Очевидно, что новые реалии требуют более широкой международной площадки, чем G2, которая должна ограничиться лишь глобальными проблемами, как вы говорите, этого гребаного мира. Вместе с тем G20 себя дискредитировала – слишком много стран с разными интересами и потенциалами. Такой новой постоянной площадкой может стать новая G7 – семь крупнейших экономик мира (США, Китай, Япония, Германия, Индия, Британия и Франция). G2 и G7 в ближайшие 50 лет должны закрепить уже новый мировой порядок, при котором Третья мировая станет невозможной, да и большинство войн прекратятся. Международные площадки G2 и G7 должны быть включены в структуру ООН вместо дискредитированного Совета Безопасности ООН, который мы решили распустить.

После того как Байден закончил свою короткую, но жесткую для Пуксина речь, из космического шара начали выходить другие лидеры стран Большой семерки. Все они улыбались. Пуксин чувствовал себя униженным… Но луч надежды, к удивлению, еще тлел в его сознании, ведь он не увидел среди пришельцев президента Франции Макрона. "Они, наверное, просто решили подшутить надо мной, – подумал Пуксин. – США не доверяют Франции, поэтому вместо нее в семерке будет Россия". Но в этот миг из космического шара на землю ступили президенты Франции и Украины – Макрон и Зеленский. Причем на них были одинаковые тельняшки. Они о чем-то, улыбаясь, спорили. Но самым удивительным было то, что они закинули руки друг другу на шею, как это делали матросы, когда танцевали танец "Яблочко". Пуксин подсознательно позавидовал то ли французу, то ли украинцу. Неожиданно из космического шара вышел Совенко. Пуксин испугался и подбежал к Си, чтобы спрятаться за его спиной. Но помощь пришла не от китайца. Он увидел группу людей во главе со своим заместителем Лисицыным, которая приближалась к нему. Но особенно успокоило Пуксина присутствие среди вновь прибывших его охранника с ядерным чемоданчиком.

Продолжение сна Пуксина вы можете "увидеть" завтра…