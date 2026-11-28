Что дальше в четырехугольнике Украина – Европа – США – Россия: как стороны готовятся к новому этапу переговоров. Интервью с Котовым

Переговоры о завершении войны в Украине приближаются к новому этапу, но за дипломатическими заявлениями и разговорами о возможной встрече все отчетливее проступают разные цели ее участников. Вашингтон стремится как можно скорее получить результат, Москва пытается использовать переговорный процесс для продвижения собственных требований, Киев ищет возможность не допустить договоренностей за счет украинских интересов, а Европа хочет вернуть себе полноценную роль в определении будущего континента.

Трамп стремится завершить войну в сроки, соответствующие его политическим и стратегическим расчетам, и, похоже, рассматривает переговоры шире, чем просто прекращение боевых действий. Путин не отказывается от своих принципиальных требований и может попытаться использовать дипломатию для закрепления военных достижений и пересмотра правил безопасности в Европе. Украина заинтересована в прекращении войны, но не на условиях, которые лишат ее возможности защищаться в будущем. Европа же оказалась перед необходимостью одновременно поддерживать Киев, сохранять трансатлантические отношения и отстаивать собственные интересы в возможном диалоге с Москвой. В этой конструкции переговоры могут стать не столько поиском компромисса, сколько столкновением разных представлений о том, какой должна быть послевоенная Украина, кто будет гарантировать ее безопасность и останется ли неизменной система европейской безопасности.

Чего на самом деле хотят Трамп и Путин? Готова ли Европа отстаивать свои интересы и что может измениться после начала работы нового Конгресса США? способна ли Украина вместе с европейскими партнерами повлиять на результат, если Вашингтон и Москва будут пытаться определить основные параметры будущего соглашения?

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился кандидат наук по государственному управлению, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов.

– Насколько реалистична подготовка четырехсторонней встречи Украины, США, России и Европы до Рождества, о которой заявляет Зеленский? В то же время Кремль заявляет, что никаких договоренностей о новом раунде пока нет. Означает ли это, что стороны еще далеки от согласования встречи? И главное – есть ли смысл проводить ее без предварительного согласования повестки дня, чтобы она не превратилась в очередную дипломатическую демонстрацию без реального результата?

– Что касается того, состоится ли встреча, я убежден, что да. И главным маркером будет именно дата, а не место проведения. Она может состояться в Европе, как предлагают европейцы, или снова в Абу-Даби либо Стамбуле. Место не имеет принципиального значения. Мы видим, что президент США Дональд Трамп поставил себе цель приложить максимум усилий, чтобы до конца этого календарного года получить результат в виде мирного соглашения и прекращения боевых действий. Это звучит фантастически, ведь за месяц трудно наверстать то, чего не удалось сделать за последние два года его президентства.

Нужно понимать, что россияне пока не демонстрируют готовности к таким договоренностям. В то же время Москва оказалась на перепутье. Путин прекрасно понимает, что с января, когда к работе приступит новый Конгресс США, Трампу будет намного сложнее, а возможно, и невозможно выполнить все обещания, которые он уже успел дать России. К тому же не срабатывает террористическая стратегия ударов по украинской энергетике, нет решающих успехов на фронте. Стоит вспомнить и Керченский мост, а также события в Ливии. Можно по-разному оценивать эти обстоятельства, но их нужно учитывать. В целом ситуация в России сложная.

– В то же время отсутствие публичной информации о переговорах не означает, что они не происходят.

– Именно так. Сейчас максимально активно продолжаются кулуарные контакты между Украиной, европейцами, Россией и Соединенными Штатами. Эти контакты сопровождаются громкими публичными заявлениями, в частности Марка Рютте, Макрона и Мерца о вступлении Украины в НАТО. На мой взгляд, это часть публичной переговорной позиции, способ поднять ставки в торге с Россией, после чего кулуарный диалог продолжается. Итак, процесс продолжается, но вопрос в том, насколько он будет успешным.

С Россией это всегда остается открытым вопросом, поскольку она действует нелогично. Любая другая сторона, понимая сложность собственной внутренней ситуации и зависимость от Китая, давно искала бы возможности для договоренностей. Эта зависимость Москвы ежедневно усиливается. Путина это точно не устраивает, но других вариантов у него нет. Си Цзиньпин также продемонстрировал свое отношение к российскому диктатору – точно не как к равному партнеру. Новой Ялты там не произошло, поэтому к таким встречам нужно относиться с холодным разумом.

Таким образом, определенное окно возможностей для договоренностей существует. Но, как бы этого ни хотели Соединенные Штаты, позиция Кремля остается непонятной и не всегда логичной. Именно поэтому закулисные торги продолжаются, ведь стороны еще не готовы к полноценной встрече, а вопросы повестки дня не устраивают ни Москву, ни Украину, ни Европу, ни США.

– На предыдущей встрече в Абу-Даби американцам, очевидно, с подачи россиян удалось сместить вектор обсуждения с Украины на общеевропейскую систему безопасности. Если следующий раунд снова охватит эти вопросы, возможно, даже в более широком масштабе, не рискуем ли мы стать лишь одним из элементов того, чего и добивается Россия? Удастся ли сохранить главный фокус – переговоры о завершении войны в Украине, а не об общеевропейской безопасности, обсуждение которой может длиться годами, пока Россия продолжает воевать?

– Украина и европейские партнеры придерживаются позиции, что сначала должно состояться прекращение огня. Это абсолютно логично, но россияне на это не соглашаются, понимая, что таким образом переговоры можно затягивать. В то же время я бы не разделял вопросы завершения войны и будущей архитектуры европейской безопасности. Она непосредственно связана с Украиной и гарантиями безопасности для нашего государства. Москва повышает ставки и выдвигает требования, которые сама считает нереалистичными.

Скажем откровенно: каким образом сегодня можно законодательно вернуть границы НАТО к 1997 году? Трамп должен сказать Финляндии, которая стала членом Альянса в 2023 году, что она больше не является его членом? Так это не работает. Не Соединенные Штаты и не Россия решают, кто может быть членом НАТО. Существуют соответствующие документы и процедуры. Выход любого государства из Альянса должен быть его собственным решением, а сама процедура занимает более года. Поэтому даже угрозы Трампа о выходе США из НАТО были скорее символическими, ведь реализовать это непросто.

– Зачем тогда РФ выдвигает такие требования, хотя понимает их нереалистичность?

– Москва выдвигает их, чтобы впоследствии иметь возможность представить европейцам отказ от части этих требований как собственную уступку. Это переговорный процесс, который может затянуться. Нельзя исключать, что Россия будет использовать его для затягивания времени. Но в конечном счете мирное соглашение будут подписывать Украина и ее враг. Поэтому должны быть обозначены и вопросы будущей системы безопасности. В то же время скажу, возможно, непопулярную мысль: о будущей архитектуре европейской безопасности говорить необходимо. Европейцы не очень хотят этого делать, заявляя, что их устраивает нынешняя ситуация. Но она сохраняется прежде всего благодаря Вооруженным силам Украины, которые сдерживают общего врага. Возвращения к тому, как было раньше, уже не будет. Нужно говорить о том, как строить европейскую безопасность вокруг украинского опыта, где будут проходить красные линии для России, которые она не должна пересекать. К сожалению, это также придется обсуждать с Москвой, ведь Россия никуда не исчезнет. Позиция Европы, что она не хочет таких разговоров, неправильна. Говорить нужно, но отстаивая собственные интересы. Необходимо определить, как будет происходить сдерживание России без активных боевых действий, что будет означать коллективная безопасность, кто войдет в этот коллектив и кто за что будет отвечать. Старая система уже не заработает, даже после окончания президентства Трампа.

В Украине есть надежда, что после января, когда начнет работать новый Конгресс, у Трампа станет меньше рычагов влияния, а позднее закончится и его президентский срок. Это действительно может быть неплохим вариантом для Украины. Но проблема в другом: Штаты определили своего главного стратегического конкурента на ближайшие десятилетия – это Китай, а не Россия. При любом президенте Вашингтон будет все больше сосредоточиваться на Тихоокеанском регионе. Поэтому Европа должна брать на себя больше ответственности и использовать украинский опыт. Нужно сформировать общее видение того, как будет функционировать европейский континент при меньшем непосредственном военном участии США, даже если американский ядерный зонтик сохранится.

– Почему, на ваш взгляд, Европа до сих пор не готова полноценно говорить об общеевропейской безопасности с участием Украины? Сегодня мы сотрудничаем, фактически являемся крупными партнерами, хотя назвать нас полноценными союзниками сложно, ведь Европа неоднородна. Но понимают ли европейцы, каким образом Украина может стать полноценным участником общеевропейской системы безопасности? Проблема в разных позициях внутри Европы и непонимании того, как интегрировать такую страну, как Украина, даже в сфере безопасности?

– В сфере безопасности, мне кажется, и НАТО, и европейские государства должны выстраивать свои системы, опираясь на украинский опыт. Последняя ситуация в Польше, когда российские ракеты залетели на территорию этой страны НАТО и не были сбиты из-за плохих погодных условий, в очередной раз это подтверждает.

С момента создания НАТО большинство европейских государств жили относительно спокойно, рассчитывая на защиту Соединенных Штатов. Даже внутри Европы существовала шутка, которая на самом деле отражала реальную систему сдерживания: мы держим американских военных в заложниках, чтобы Советский Союз не напал, ведь нападение означало бы гибель американских военных и риск ядерной войны с США. Так работала система сдержек и противовесов. Европейцы мало вкладывали в собственную безопасность, рассчитывая на защиту старшего брата – Вашингтона. Сейчас ситуация меняется, и она будет меняться даже после окончания президентства Трампа. Европе нужно просыпаться и брать на себя больше ответственности.

– Почему она пока не спешит это делать?

– Возможно, потому, что нынешняя ситуация ее в целом устраивает. Не хочу обидеть наших партнеров, мы всегда благодарны за поддержку, но война происходит не на территории Европейского Союза. Военные ЕС и НАТО не стоят плечом к плечу с нашими Вооруженными силами на фронте. Финансовая помощь важна, и за нее нужно благодарить, но для партнеров это гораздо более простой вариант участия. Однако так, как сейчас, дальше быть не может. Европа должна брать на себя больше ответственности и понимать, что без Украины в будущей системе безопасности уже не обойтись. Речь идет не только о риске Третьей мировой войны. Появляется возможность наконец урегулировать на несколько десятилетий противостояние в центре Европы – между Москвой и цивилизованным миром.

– Вы считаете, что это возможно? Ведь очевидно, что проблема не только в самом Путине. Она гораздо глубже – в самом российском государстве и обществе, пронизанном масштабным шовинизмом. В отличие от нацистской Германии, потерпевшей полное военное поражение, не имевшей ядерного оружия и потому прошедшей через очищение и покаяние, Россия даже после заключения мирного соглашения вряд ли пройдет такой процесс. Поэтому она может остаться с теми же имперскими настроениями и стремлениями: уничтожение или подчинение Украины, подчинение Европы, восстановление Союза или даже Российской империи.

– Я с вами согласен. Это не изменится быстро. Есть меткое замечание: Россия еще со времен империи, а затем Советского Союза, чувствовала себя в безопасности только тогда, когда создавала максимальную опасность для своих соседей. Речь идет не только о Европе, но и о Кавказе и других регионах. События вокруг Германии также являются важным показателем того, что эта проблема никуда не исчезает. Европейцам нужно это осознать и строить систему безопасности так, чтобы не повторять ошибок прошлого. Можно вести отсчет от аннексии Крыма в 2014 году, но я бы вернулся даже к вторжению России в Грузию. Уже тогда был очевидный сигнал, который, к сожалению, не заметили. России позволили фактически уладить ситуацию благодаря определенным визитам и дипломатическим шагам, продемонстрировав, что так можно действовать без серьезных последствий.

Результат возможен, когда к такой позиции Европы присоединятся Соединенные Штаты и Великобритания. И здесь возникает проблема: пока мы этого не видим. Иногда появляются отдельные инициативы, в частности со стороны Джареда Кушнера. Несмотря на разное отношение к нему, в его личных предложениях бывают справедливые элементы, которые впоследствии фактически нивелируются заявлениями и позицией президента Трампа. Поэтому Россия никуда не исчезнет, и с этим пониманием нужно строить наше будущее. Важными будут, в частности, вопросы размещения военного контингента на территории Украины и другие механизмы безопасности, которые будут иметь ключевое значение.

– Переходим к Европе, которая, возможно, наконец сядет за стол переговоров в четырехстороннем формате. Но готова ли Европа к полноценному участию? Ведь даже внутри ЕС нет единого мнения о переговорах с Россией. Одни предлагают ехать в Кремль, поскольку американцы уже активно общаются с Москвой и даже договариваются об экономических вопросах. Другие считают, что этого делать не стоит, ведь Путин не идет на уступки. Есть ли у Европы четкая стратегия в отношении России и будущих переговоров?

– Хорошо, если Европа получит место за столом переговоров. Это наши партнеры, которые помогают Украине и должны отстаивать нашу позицию. Но на этом позитивные моменты, пожалуй, заканчиваются. На вопрос, готова ли Европа, мой ответ – нет. Не претендую на истину, но приведу факты. Прежде всего, нет единого взгляда. Идея поездки в Москву – это очевидная манипуляция Кремля. Все адекватные люди это понимают, но есть те, кто готов поддаться ей. А Путину именно это и нужно – разъединить европейские государства. Это один из главных расчетов, которые остались у Москвы. Он ждет выборов в следующем году во Франции, Италии, Польше, возможно, Германии. Рассчитывает, что сможет усилить разногласия между европейскими странами и фрагментировать их позицию. Исторические примеры подтверждают, что умиротворение России не работает. В свое время Шарль де Голль ездил в Москву, но это ничего не изменило. Когда США оказывали давление на Советский Союз по вопросам вооружений, британский премьер-министр фотографировался на Красной площади в русской шапке. Результата это также не дало. Нужно наконец понять, что такая политика не работает, и формировать единство.

Второй показатель неготовности – отсутствие общего решения о едином представителе Европы на переговорах. Процесс продолжается с мая, а в конце ноября до сих пор нет даже согласованного кандидата или группы представителей, которые представляли бы европейских лидеров. Это постоянное перетягивание каната, которое в Москве может вызывать только удовлетворение. Даже ситуация в Абу-Даби не продемонстрировала широкого представительства. Фактически отправили всех, кто хотел поехать. На мой взгляд, советники по национальной безопасности или руководительница администрации Урсулы фон дер Ляйен – недостаточный уровень представительства. Это не соответствует масштабу переговоров и демонстрирует отсутствие единства. Вместо того чтобы выбрать двух-трех представителей, едут все желающие. К тому же фон дер Ляйен не является избранным лидером. Она возглавляет европейскую институцию, но это не то же самое, что иметь мандат от всех европейских государств.

Приведу еще один пример – финансирование. Вспомним встречу в Дублине, где собрались лидеры европейских демократических государств с участием президента Украины. Казалось, это должно было стать демонстрацией единства и основой для общей переговорной позиции. Европейские лидеры могли выступить вместе и заявить о трех конкретных решениях. Первое – согласовать финансирование Вооруженных сил Украины на следующий год. Это не означает, что война обязательно будет продолжаться, но стало бы четким сигналом Москве: попытка Путина разъединить Европу не сработала. Однако окончательного решения до сих пор нет, поскольку отдельные государства не хотят участвовать в финансировании. Второе – канцлер Мерц мог бы объявить о решении передать Украине ракеты Taurus, продемонстрировав, что Европа не боится Москвы и будет поддерживать Украину. Третье – совместные решения по защите украинского неба и энергетики. Это была бы демонстрация силы. Тогда Европа могла бы не просто требовать места за столом переговоров, а претендовать на ведущую роль в переговорах – вместо Кушнера и Виткоффа. Но этого не происходит. Если оценивать ситуацию трезво, возникает вопрос: на какое уважение со стороны Кремля может рассчитывать Европейский Союз, учитывая все эти обстоятельства?

– Как, по вашему мнению, будет действовать Трамп? Очевидно, он торопится и хочет добиться хотя бы какого-то результата на переговорном направлении. После 3 января он не потеряет всех полномочий, но будет вынужден больше считаться с давлением Конгресса. После встреч с Путиным и Си Цзиньпином он, как сообщалось, позвонил коалиции желающих и заявил, что европейцам лучше тратить средства на собственные нужды, а не на Украину. Будет ли Трамп давить на Европу и Украину, чтобы изменить переговорную позицию? Как вы видите дальнейшие действия американской администрации?

– Я убежден, что Трамп действительно хочет добиться результата до нового года. Это не просто информационный шум. Но будем реалистами: сделать это крайне сложно. Многое нужно было делать раньше, а не ждать выборов, которые показали крайне низкие рейтинги Трампа и Республиканской партии за последние 20 лет. Что касается инструментов давления, то к каждой из сторон Вашингтон применяет разные подходы. На Украину давят теми рычагами, которые еще остались у США: разведданными, Starlink и поставками систем Patriot для защиты украинского неба. Мы постоянно видим сообщения о задержках поставок ракет. Считаю, что это тоже один из элементов давления. Фактически Трамп сам сделал все, чтобы Соединенные Штаты утратили возможность полноценно давить на Украину. Своими первыми решениями он прекратил финансирование и военную помощь. Похожая ситуация и с Европой – достаточно вспомнить ультимативную риторику по поводу функционирования НАТО.

К России же применяют другие инструменты. Вместо давления мы видим фотографии Трампа с Путиным и заявления о дружбе. Но как он пытается мотивировать Путина завершить войну до конца года? Аргументация такая: Трамп публично и непублично говорит, что после начала работы нового Конгресса уже не сможет выполнить обещания и обязательства перед российским президентом. Напомню, что большинство американских санкций против России утверждено Конгрессом, а не единолично президентом Байденом. Соответственно, и отменить их не сможет только Трамп – для этого необходимо решение Конгресса. Если до января еще существует возможность договориться о мирном соглашении и добиться снятия санкций, то после начала работы нового Конгресса эта возможность для Трампа будет значительно ограничена. Демократы будут выдвигать жесткие требования относительно того, что Россия должна сделать для отмены санкций. Путин это тоже понимает.

– То есть новый Конгресс, который начнет работу 3 января, будет влиять на переговоры и отношения, которые Трамп пытается наладить с Россией? Сможет ли он повлиять на вопрос поставок ракет и помощи Украине? Сейчас критические заявления звучат не только от демократов, но и от республиканских сенаторов. На что именно сможет повлиять новый Конгресс?

– Почти на все. Ни одно решение не будет приниматься без торга между президентской администрацией и представителями Конгресса. Начиная с бюджета – вполне вероятен даже шатдаун. Демократы будут выдвигать четкие требования по продолжению помощи Украине. Во многих случаях это было предвыборным обещанием, ведь американское общество поддерживает Украину. Если Трамп не будет соглашаться, могут блокироваться даже назначения, которые зависят от Конгресса. О снятии санкций с России без полноценного мира вообще не будет идти речи. Многое из того, что раньше мог позволить себе американский президент, теперь будет значительно сложнее реализовать.

Но и нам нужно работать. Мы порадовались результатам выборов, однако теперь необходимо формировать двухпартийную поддержку Украины. Это должно стать одной из задач нового посла Украины в Соединенных Штатах. Нельзя ориентироваться только на демократов. Нужно работать и с республиканским крылом, формировать новый центр влияния вокруг Марко Рубио, а также внутри Сената и Палаты представителей. Сотрудничать нужно со всеми. Тогда можно будет говорить о давлении на Россию, новых санкциях, возобновлении финансирования и других важных решениях. Впереди много работы, но новый Конгресс будет влиять практически на все эти вопросы.