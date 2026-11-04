Блог | Что будет с санкциями против России после поражения Трампа

3 ноября республиканцы потерпели крупное поражение на промежуточных выборах в США. Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса – Палате представителей и Сенате. Новый состав парламента приступит к работе 3 января 2027 года. Для Дональда Трампа это означает потерю контроля над законодательной властью на последние два года президентства. Но что изменится для американских санкций против России?

На первый взгляд, немногое. Президент может блокировать новые законы. Однако в американской политической системе есть другой, гораздо более интересный механизм: Конгресс не обязательно способен заставить президента ввести санкции, но может существенно затруднить их смягчение.

И дело не только в законах. Но и в чиновниках, которые исполняют эти решения.

Что Конгресс может сделать с санкциями?

Конгресс принимает законы, устанавливает ограничения и определяет санкционные полномочия. Президент и подчиненные ему ведомства обеспечивают их исполнение (implementation) и принудительное применение (enforcement).

Ключевое учреждение здесь – OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США). Именно оно администрирует санкционные списки, выдает лицензии и контролирует соблюдение финансовых ограничений.

18 сентября Трамп подписал "закон Грэма", которого мы так ждали в Украине и который предусматривает дополнительные санкции против российского энергетического сектора, "теневого флота", а также вторичные пошлины в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Но 16 октября пришло разочарование – президент воспользовался предусмотренным самим законом механизмом waiver (временное освобождение от применения определенных санкционных требований) и фактически приостановил введение ключевых новых ограничений. Обоснование – необходимость не препятствовать мирным переговорам.

Может ли Конгресс отменить это решение? Теоретически он способен принять новый закон, который ограничит полномочия президента. Практически я уверен, что Трамп наложит на него вето. Для его преодоления нужны 2\3 голосов в каждой палате.

Однако у американского парламента есть мощный инструмент – congressional oversight (парламентский контроль над исполнительной властью). Комитеты могут проводить расследования, требовать документы, вызывать должностных лиц и применять subpoena – юридически обязательные повестки для дачи показаний или предоставления материалов.

И именно здесь начинается самое интересное.

Что прогнозируют американские эксперты?

Юристы вашингтонской фирмы Covington & Burling еще 20 октября спрогнозировали: в случае победы демократов они будут пытаться законодательно оспаривать санкционную политику Трампа.

Самый интересный для санкционной тематики анализ 10 августа опубликовали Филип Лак и Брэд Спичер из Center for Strategic and International Studies (CSIS). Они объясняют проблему: закрепление санкций в законодательстве (codification) не гарантирует их эффективного исполнения, если администрация в этом не заинтересована.

Авторы предлагают три механизма: ежеквартальную отчетность о борьбе с обходом санкций, подробное обоснование президентских исключений и регулярное сопоставление американских санкционных списков с британскими и европейскими.

Логика проста: если нельзя заставить администрацию действовать, можно заставить ее объяснять бездействие.

Три потенциальных расследования

1. Сделка по дизелю с Россией

9 октября OFAC выдало генеральную лицензию GL 135, которая разрешает определенные операции с российским дизелем, включая его импорт в США, до апреля 2027 года.

Решение приняли на фоне высоких цен на топливо и договоренностей Трампа с Путиным. 26 октября сенаторы Джин Шахин, Рон Уайден, Элизабет Уоррен и другие законодатели, включая республиканца (!!!) Тома Тиллиса, уже потребовали от крупных банков и портов сохранить документы о потенциальных операциях с российским дизелем.

Следующие вопросы конгрессменов очевидны. Какие американские компании участвовали? Сколько дизеля фактически импортировано? Каково влияние на американские цены и доходы российского бюджета? На каких юридических основаниях выдана лицензия?

2. Исключения для "Лукойла" и "Роснефти"

В октябре 2025 года США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Но затем начали выдавать General Licenses (генеральные лицензии, разрешающие определенные операции, которые иначе были бы запрещены).

Для международных активов "Лукойла" лицензию на переговоры о продаже и поддержание деятельности неоднократно продлевали. Действующая GL 131K действует до 21 ноября 2026 года. Для немецких структур "Роснефти" выдана GL 129A без установленной даты окончания.

У этих исключений есть рациональные объяснения: необходимость продажи активов, защиты потребителей, сохранения энергоснабжения Германии.

Потенциальные вопросы: почему лицензии продлеваются? Какие активы действительно проданы? Получает ли российский владелец экономическую выгоду? Почему одни разрешения ограничены несколькими месяцами, а другие фактически бессрочные?

3. "Теневой флот"

Здесь проблема не столько в исключениях из санкций, сколько в non-designation – невключении новых субъектов в санкционные списки.

По подсчетам Робина Брукса и Бена Харриса из Brookings, по состоянию на июль 2026 года ЕС ввел санкции против 671 судна российского теневого флота, Великобритания – против 621. США не добавили ни одного (!!!) нового такого судна после завершения президентства Байдена.

При этом американские санкции особенно сильно влияют на возможность танкеров продолжать перевозки.

Итак, вопросы к OFAC могут быть такими: сколько европейских санкционных досье было рассмотрено? Почему американский список не пополняется? Какие доказательства союзников признаны недостаточными? Кто принимал решение не применять санкции?

Почему расследования влияют на чиновников?

А теперь давайте перейдем от юридической плоскости к политической.

Власть состоит из живых людей.

Трамп лично не готовит каждую лицензию OFAC. За документами стоят юристы, экономисты, руководители департаментов и политические назначенцы.

Представим чиновника, которому поручили подготовить очередное смягчение санкций. Президент остается у власти до января 2029 года, но Конгресс уже контролируют политические оппоненты.

Чиновник понимает, что через несколько месяцев его могут вызвать на слушания, потребовать служебную переписку, спросить об основаниях решения и проверить, предупреждал ли он руководство о рисках.

Его имя будут таскать по СМИ, искать его связи с Россией, а в соцсетях появятся мемы с ним в российской шапке-ушанке с красной звездой.

Возникает явление anticipatory compliance – приспособление поведения к ожидаемому контролю еще до его фактического применения.

Возможное последствие – slow-walking, то есть бюрократическое замедление исполнения решения: дополнительные юридические заключения, экономические расчеты, согласования, совещания. То есть чиновник не идет решительно в отставку. Вместо этого он тихо саботирует сомнительные решения, за которые потенциально может понести личную ответственность.

Исторический прецедент существует. Во время первого срока Трампа его собственные политические назначенцы затягивали или препятствовали исполнению отдельных президентских решений. Это назвали shallow state – сопротивлением внутри ближайшего административного окружения президента, в отличие от популярного понятия deep state.

Но автоматически переносить этот опыт на 2027 год не стоит. Во второй администрации Трамп уделил значительно больше внимания кадровой лояльности и контролю над чиновниками. Кроме того, умышленный саботаж законного распоряжения может повлечь дисциплинарные последствия.

Расследования Конгресса не гарантируют такого поведения. Но способны менять стимулы к нему.

Кто поможет Конгрессу?

Здесь возникает практическая проблема. OFAC – большой профессиональный аппарат. Конгрессмены физически не способны самостоятельно анализировать тысячи санкционных решений.

Для этого существуют сотрудники парламентских комитетов, Congressional Research Service (исследовательская служба Конгресса) и Government Accountability Office – GAO (независимый контрольный и аудиторский орган).

Но важную роль играют также независимые организации.

Project On Government Oversight (POGO) с 2006 года обучает сотрудников Конгресса проводить парламентские расследования. Human Rights First занимается подготовкой доказательных материалов для санкционных процедур в рамках Global Magnitsky Act.

Что могут делать украинские и проукраинские американские организации?

Прежде всего – evidence-based oversight support (доказательное обеспечение парламентского контроля).

Например, создать мониторинг американских санкционных исключений: даты выдачи и продления лицензий, перечень разрешенных операций, заявленные цели, установленные экономические последствия, расхождения с санкционной политикой ЕС и Великобритании.

Такой материал могут использовать журналисты, аналитические центры и аппараты парламентских комитетов. Именно Конгресс, а не НГО, будет решать, какие вопросы задавать администрации и проводить ли расследование.

Для иностранных организаций принципиальны прозрачность, независимость фактов и соблюдение американских правил в отношении представительства иностранных интересов, в частности FARA.

Это не попытка подменить американскую политическую систему украинскими рекомендациями. Это возможность обеспечить ее качественной информацией о российских энергетических доходах и санкционных схемах.

Поражение республиканцев не означает, что в январе США автоматически введут новые санкции против России. Президент сохранит право вето, контроль над исполнительной властью и значительные возможности предоставлять санкционные исключения.

Но изменится политическая среда, в которой принимаются эти решения.

Трампу необязательно терять формальное право ослаблять санкции. Достаточно, чтобы каждое такое решение перестало быть административной рутиной и стало предметом документированной парламентской проверки.

И именно здесь для Украины открывается новое направление работы: не только требовать новых санкций, но и помогать обеспечивать подотчетность за исполнение уже принятых.