Еще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в Украине

Европейские страны не соглашаются обсуждать требования Кремля относительно новой архитектуры безопасности на континенте, пока Москва продолжает военные действия. В ЕС настаивают, что сначала Россия должна прекратить войну, и только после этого можно переходить к обсуждению послевоенных договоренностей.

Такая позиция может обострить разногласия между европейскими столицами и администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские чиновники считают неприемлемыми довоенные требования российского диктатора Владимира Путина, которые фактически предусматривают сокращение присутствия НАТО в Восточной Европе.

Одна из главных причин такой позиции заключается в том, что действующая система европейской безопасности призвана сдерживать российскую агрессию. Поэтому в европейских столицах считают нецелесообразным обсуждать ее изменение, пока Москва продолжает войну против Украины и нарушает международные договоренности.

В то же время администрация Трампа стремится рассматривать вопросы европейской безопасности параллельно с другими темами мирных переговоров с Россией. Такой подход вызывает обеспокоенность у части европейских правительств.

Эвакуационная группа "Белые... Источник: Diego Herrera/SOPA Images. Развернуть

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США признают важность защиты европейского суверенитета, сохранения центральной роли НАТО в коллективной обороне и права каждого государства самостоятельно определять собственную политику безопасности.

Отдельно специальный представитель Трампа Джаред Кушнер после переговоров с европейскими и украинскими чиновниками обозначил пять направлений будущей системы безопасности. Среди них – постоянные консультации, надежные каналы кризисной коммуникации, большая военная прозрачность, взаимные меры по снижению рисков эскалации и долгосрочная стабильность в Европе.

Против такого подхода выступают и некоторые американские законодатели. В частности, сенатор-демократ Майкл Беннет подчеркнул, что европейская система безопасности уже существует в виде НАТО, а главной угрозой для континента является Владимир Путин.

Еще одним сложным вопросом остаются гарантии безопасности для Украины после возможного заключения мирного соглашения. Речь идет о механизмах, которые должны предотвратить повторное нападение России, а также о конкретной помощи, которую Киев получит в случае нового вторжения.

Союзники, в том числе США, обсуждают возможность предоставить Украине гарантии, подобные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора. Такая поддержка может включать поставки вооружения и других военных возможностей, при этом основой обороны страны останется собственная армия.

Москва выступает против любого западного военного присутствия на территории Украины. Вместо этого Киев и его европейские партнеры считают такое присутствие необходимым условием сдерживания будущей российской агрессии. Россия также ранее требовала ограничить численность и возможности украинской армии.

На следующей неделе в Абу-Даби должны встретиться представители Украины, России и США. Переговоры возобновятся впервые с февраля. Стороны планируют продолжить обсуждение механизмов реализации и контроля за возможными мирными договоренностями, а также мер по снижению напряженности.

Европейские представители, вероятно, также будут находиться в Абу-Даби, однако присоединятся к переговорам только при условии достаточного прогресса.

Вопрос территорий пока преимущественно отложен, поскольку требует решений на самом высоком политическом уровне. Путин продолжает настаивать на передаче России всей территории Донбасса и, по словам собеседников издания, не демонстрирует готовности отказаться от этого требования.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также предостерег от чрезмерного стремления Запада как можно скорее добиться мира. Союзники не должны хотеть завершения войны больше, чем сам российский диктатор. По его мнению, цели Москвы выходят за рамки территориальных претензий и заключаются в восстановлении Российской империи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного соглашения по урегулированию войны в Украине, которое может касаться не только Киева, но и всей Европы. В то же время он не раскрыл его возможного содержания, не назвал потенциальных участников и не объяснил, о каких именно договоренностях идет речь.