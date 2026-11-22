Сенатор-демократ анонсировал расследование в отношении Илона Маска из-за ограничений Starshield в Украине: что известно

Американский сенатор-демократ Крис Кунс заявил о намерении расследовать действия Илона Маска по ограничению работы спутниковой системы Starshield в Украине. Он также планирует вызвать самого миллиардера и свидетелей из компании SpaceX для дачи объяснений.

Кунс подчеркнул, что работа Starshield имеет критическое значение для обороны США и их союзников. Об этом сенатор заявил, комментируя влияние решений Маска на американские интересы и поддержку Украины.

Кунс обвинил Маска в ослаблении позиций США

Сенатор подчеркнул, что Маск обладает значительным политическим влиянием благодаря своему состоянию, поддержке Республиканской партии и близким отношениям с президентом США Дональдом Трампом. В то же время он предоставляет услуги и программное обеспечение, имеющие важное значение для американской обороны и безопасности союзников.

По мнению Кунса, ограничение работы Starshield в Украине может серьезно ослабить позиции США в мире.

"Поэтому я не могу представить ничего, что он мог бы сделать, чтобы еще сильнее ослабить наши позиции в мире, чем то, что он, как известно, время от времени ограничивает работу системы "Starshield" ценой жизней мирного населения в Украине", – заявил сенатор.

Сенатор раскритиковал Трампа за отношение к Путину

Кунс также выразил возмущение отношением президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. Он упомянул, что Россия продолжает атаковать украинские гражданские объекты дронами и ракетами, несмотря на встречи Трампа с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Особенно сенатор раскритиковал слова Трампа, который называл Путина своим другом.

"Какой ужасный, унизительный поступок со стороны президента Трампа – называть "другом" Путина, человека, чьи войска совершили военные преступления, который нарушил самые базовые договоренности между государствами и продолжает свою агрессию даже этой ночью", – сказал Кунс.

Он также упрекнул американского президента в том, что тот вместо поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского заискивает перед Путиным. По словам сенатора, США могли бы предоставить Украине боеприпасы, оплаченные европейскими союзниками.

Что именно будет расследовать Сенат

Кунс заявил, что начнет расследование обстоятельств ограничения работы Starshield в Украине. Он также намерен пригласить Илона Маска и свидетелей из SpaceX, чтобы те объяснили свои действия.

"Я начну расследование того, что происходит со "Starshield", а также вызову Илона Маска и свидетелей из "SpaceX", чтобы они объяснили, почему они так обращаются с американскими службами безопасности, финансируемыми за счет налогоплательщиков", – заявил сенатор.

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных сбоях в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Украинские военные в течение нескольких дней фиксировали ограничение скорости работы системы до 161 км/ч (100 миль в час). После проверки выяснилось, что это не случайные ошибки, а системное ограничение.

Такие ограничения значительно затрудняют работу украинских подразделений, применяющих Starshield, в частности для перехвата российских реактивных беспилотников. Средства поражения не всегда успевают догнать воздушные цели, что уже приводило к попаданиям. Владимир Зеленский предупреждал, что это способствует увеличению числа жертв среди украинцев и позволяет России наносить более результативные удары.

15 ноября временный поверенный в делах Украины в США Денис Сени́к отметил, что из-за этих ограничений украинские военные могут перехватывать российские реактивные дроны только после того, как те заходят на подконтрольную Украине территорию. Вблизи линии фронта сделать это сейчас не удается. Дипломат подчеркнул, что проблема носит массовый характер.

В SpaceX объяснили ситуацию технической проблемой, однако никаких дополнительных разъяснений украинская сторона не получила.