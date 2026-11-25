Санкции против Порошенко оказались жестче, чем ограничения против российских производителей оружия

Персональные санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским против пятого президента Украины Петра Порошенко, оказались более жесткими по срокам действия, чем ограничения в отношении российских компаний, медиаструктур и лиц, причастных к деятельности на временно оккупированных территориях. В частности, все 17 видов санкций против Порошенко действуют бессрочно.

В то же время экономические и финансовые ограничения в отношении российских фигурантов последних санкционных пакетов ввели на десять лет. Об этом свидетельствует содержание указов, опубликованных на сайте президента Украины.

Какие санкции ввели против Порошенко

Согласно Указу №81/2025 от 12 февраля 2025 года, против Петра Порошенко ввели 17 видов ограничительных мер.

К ним относятся блокировка активов, полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на приобретение земельных участков.

Также санкции предусматривают запрет на заключение договоров и совершение сделок с ценными бумагами, а также на выплату дивидендов. Все без исключения ограничения в этом пакете применили бессрочно.

Каков срок действия санкций против российских компаний

В Указе №1134/2026 от 23 ноября 2026 года для фигурантов определили срок действия санкций "бессрочно; десять лет".

В то же время бессрочным в этом случае является только лишение государственных наград Украины. Экономические и финансовые ограничения, в частности блокировка активов и прекращение торговых операций, будут действовать десять лет.

В этот санкционный пакет вошли российские компании, причастные к хозяйственной деятельности на оккупированных территориях и вывозу украинской сельхозпродукции. Среди них – ООО "Биол" в захваченном Мелитополе, "Бичевнинский элеватор", "Юго-западная торговая компания" и "ТехноИнвестПсков".

Кроме того, ограничения ввели против украинских компаний "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство", которые связывают с распространением российской пропаганды.

Какие еще санкции Зеленский ввел в ноябре

В ноябре 2026 года Владимир Зеленский подписал еще несколько санкционных указов.

В частности, 23 ноября Указом №1135/2026 ограничения ввели против так называемых депутатов оккупационных советов в Крыму, российских чиновников и структур Ростехнадзора, причастных к оккупации Запорожской АЭС.

Ранее, 16 ноября, президент ввел санкции против семи судов российского "теневого флота", которые перевозят оружие и технику для армии РФ. Также под ограничения попали шестеро российских должностных лиц, ответственных за принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных территориях.

Согласно этому указу, санкции будут действовать бессрочно в части лишения государственных наград, а остальные ограничения применили на десять лет.

Соответствует ли бессрочная блокировка активов закону

Согласно Закону Украины "О санкциях", решение о применении ограничительных мер должно содержать конкретный срок их действия.

Исключение предусмотрено только для санкций, которые приводят к прекращению прав или по своему содержанию не могут применяться временно. В частности, речь идет о лишении государственных наград Украины.

В то же время блокировка активов в пункте 1 части первой статьи 4 закона прямо определена как "временное лишение права пользоваться активами и распоряжаться ими".

Таким образом, бессрочное применение блокировки активов и других текущих экономических ограничений противоречит содержанию закона.

Как сообщал OBOZ.UA, власти планируют помешать законному рассмотрению в Большой Палате Верховного Суда иска об отмене санкций против пятого президента, народного депутата и лидера