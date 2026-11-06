Рютте дал прогноз, чем может закончиться война в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил сомнение, что в войне России против Украины будет победитель в традиционном понимании. Подобные конфликты обычно заканчиваются мирными соглашениями, которые предполагают компромисс между сторонами. В то же время завершение войны не будет означать исчезновения угрозы со стороны России для Европы.

Об этом Рютте заявил в эфире нидерландской телепрограммы Pauw & De Wit в четверг, 5 ноября. Его слова цитирует издание Bloomberg.

На самом деле маловероятно, что война, начавшаяся полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года, завершится однозначной победой одной из сторон.

"Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своего рода компромиссом", – отметил Рютте.

В то же время он призвал европейские страны не терять бдительности в отношении России даже после завершения боевых действий в Украине. Сейчас российская угроза не проявляется непосредственно у границ НАТО, поскольку значительная часть российских военных задействована в войне против Украины.

"Российская угроза сейчас не проявляется непосредственно у наших границ, потому что многие их солдаты заняты в Украине. Но если это закончится, их огромная армия не просто так останется огромной армией", – пояснил генсек Альянса.

Отдельно Рютте подчеркнул важность Соединенных Штатов для европейской безопасности. Он назвал НАТО платформой, которая позволяет Вашингтону демонстрировать свою военную силу, что отвечает интересам Европы, поскольку сама она пока не обладает достаточными возможностями для самостоятельного обеспечения такого уровня обороны.

Также генсек рассказал о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. По словам Рютте, он отправил американскому лидеру короткое сообщение со словами поддержки.

"Держись, и давай продолжать двигаться вперед", – написал чиновник.

Кроме того, Рютте выразил "огромное восхищение" президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил, что общается с ним каждую неделю. В то же время он отметил, что поддержание конструктивных отношений между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным также имеет значение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Североатлантический альянс в настоящее время не фиксирует признаков подготовки России к непосредственному нападению на страны НАТО, однако Москва остается долгосрочной угрозой для безопасности Европы. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заверил, что союзники готовы немедленно отреагировать, если российская сторона начнет готовиться к агрессии.