"Разведка дает четкую информацию": Зеленский предупредил о подготовке Россией обстрела и рассказал о защите инфраструктуры. Видео

Вечером 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть информация о подготовке России к очередному массированному обстрелу. Атака должна произойти в ближайшие дни.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении к стране. Президент подчеркнул, что его команда, правительство, наши военные – все задействованы, чтобы "максимально увеличить возможности нашей защиты".

Что сказал президент

По словам Владимира Зеленского, разведка "дает четкую информацию" о приоритетах, которые ставит Россия. Соответственно, руководство страны выстраивает противодействие.

"В эти дни, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. И в России пусть знают: мы свое восстановим и на каждый удар России ответим", – отметил президент.

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