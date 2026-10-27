"Разумная политика начинается с нас самих": Мерц во время турне по Азии призвал Китай не поддерживать захватническую войну РФ против Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Китай использовать свое влияние, чтобы помочь завершить войну в Украине, а не поддерживать агрессию России. Отдельно он подчеркнул важность более тесного сотрудничества Европы и Азии в сфере торговли и безопасности.
Заявления политика прозвучали во время визита в Азию, сообщает Bloomberg. По словам Мерца, сближение между регионами поможет им лучше реагировать на экономическое и политическое давление со стороны крупных держав.
"Мы призываем Китай использовать свою силу, чтобы помочь достичь справедливого мира в Украине, а не способствовать агрессивной войне Москвы", – отметил он.
Мерц призвал Европу и Азию к более тесному сотрудничеству
Мерц также добавил, что более прочное партнерство Европы и Азии в сфере торговли и безопасности может быть выгодным для обоих регионов. По его словам, обе части света сталкиваются с давлением со стороны крупных держав, в частности Китая, поэтому им важно согласовывать свои действия в ответ на нарушения принципов свободной и честной торговли.
"Вместе мы добьемся большего успеха, если будем скоординировано реагировать на нарушения принципов свободной и справедливой торговли. Ваша безопасность напрямую влияет на нашу. Наша безопасность напрямую влияет на вашу", – убежден он.
Фридрих Мерц подчеркнул, что стремительный рост китайского экспорта и повышение качества продукции создают риски для промышленности европейских стран. В то же время экономические связи Китая со многими государствами Азии, особенно Юго-Восточной, значительно теснее. Канцлер также подчеркнул особую ответственность Пекина за мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Разумная политика в отношении Китая начинается с нас самих. Этот принцип справедлив как для Индо-Тихоокеанского региона, так и для Европы. Мы будем лучше подготовлены к построению сбалансированных отношений с Китаем, если сами будем едиными, сильными, устойчивыми, инновационными и конкурентоспособными", – подытожил он.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мерц предостерег от самоуспокоенности в отношении опасности, которую представляет Россия. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин стремится не только победить в войне против Украины, но и подорвать демократию в Европе.