Разработчики дронов и роботизированных систем: Зеленский ввел санкции в отношении 148 физических лиц и компаний ВПК России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских разработчиков и производителей дронов и роботизированных систем, а также против поставщиков для подсанкционных предприятий российского ВПК. Всего под ограничения попали 81 россиянин и 67 российских компаний.

Глава государства подписал соответствующие указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом 28 ноября сообщили в Офисе президента.

Первый пакет санкций касается тех, кто обеспечивает материально-техническое снабжение российского ВПК. В перечень вошли 44 россиянина и 31 российская компания, которые привлечены к производству и поставкам продукции, высокоточного промышленного оборудования, инструментов, компонентов и сырья военным предприятиям России, занимаются развитием беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов государства-агрессора, подготовкой операторов боевых дронов.

Все перечисленное выше Россия использует для ударов по людям, украинским городам и громадам, критической инфраструктуре, а также применяет на фронте против украинских воинов.

Среди компаний, попавших под ограничения:

– "Сапсан" – предприятие, которое производит и поставляет дроны оккупантам для ведения войны против Украины, а также сотрудничает с научно-производственным центром, который разрабатывает и производит "Шахеды" и компоненты к "Искандерам", которыми Россия наносит удары по Украине;

– "Мавитех" – компания, которая импортирует различные компоненты в Россию из Китая в обход санкций;

– завод "Сигнал" – компания, которая разрабатывает и производит дроны для сбора разведывательных данных.

Часть этих компаний уже находится под санкциями ЕС, США и Швейцарии. Украина будет работать с партнерами для полной синхронизации санкций против этих российских компаний, их учредителей и директоров в международных юрисдикциях, отметили в ОП.

В другой пакет санкций вошли 37 россиян и 36 российских компаний, которые производят и поставляют продукцию военным предприятиям и занимаются развитием беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов.

Среди компаний и частей ВПК, попавших под ограничения:

– "Агрегат" – предприятие, которое производит вертолеты, самолеты и компоненты к ним, в частности Су-34;

– "Росси" – производитель и поставщик беспилотных авиационных систем, который изготавливает до 150 таких систем в месяц, а также проводит подготовку операторов;

– "Новый рубеж" – ключевой разработчик и производитель наземных роботизированных платформ, которые Россия использует против украинских воинов и для транспортировки боеприпасов;

– воинская часть №15644, которая управляет полигоном "Капустин Яр", с которого Россия запускает свои "Орешники".

"Каждое предприятие из этого списка помогает производить оружие против украинцев – от "Шахедов" до наземных роботов. Наш ответ – лишить их компонентов и доступа к международным рынкам. Это также сигнал нашим партнерам: эти компании работают на ВПК России и обходят санкции. Просим поддержать синхронизацию и добавить их вместе с учредителями и директорами в ваши списки", – отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи судов российского теневого флота, которые регулярно перевозят оружие, боеприпасы и военную технику для российской армии. Ограничения также применили против шести граждан РФ, причастных к принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.