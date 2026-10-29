Блог | Российская доля в "Киевстаре" – это злокачественная опухоль. И ее нужно вырезать немедленно

Наконец увидел, что правительство снова вернулось к теме национализации российской доли Киевстара.

Далее текст на языке оригинала.

Чесно? Я щось думав, що вже це давно зробили, тому й Київстар так стрімко почав розростатися через неможливість виводу коштів за межі України. Це питання мало бути закрите ще у 2022-му.

Чому ми згадали про це тільки зараз?

Пішов розбиратись, щоб вам все пояснити, бо ситуація виявилась цікавою. Спочатку рішення застрягало в РНБО, потім у раді директорів з’явився Помпео, пафосний вихід на Nasdaq, фотосесії… Але математика не бреше: за бермудсько-нідерландськими прокладками Фрідман, Авен і Косогов досі контролюють близько 43,4% непрямого інтересу в Kyivstar Group.

Российская доля в "Киевстаре... Источник: Скриншот Развернуть

А тепер слідкуємо за руками і зв'язком з війною.

Поки ми роками "жували соплі" з націоналізацією, російський бізнес Фрідмана прямо фінансує знищення України:

Зброя ворога: Його російський "Альфа-Банк" кредитує завод "Прибор" (боєприпаси), "Іскру" (ракетні двигуни), "Уралтрансмаш" (САУ) та Уральський оптико-механічний завод (оптика для бойової авіації).

Військова інфраструктура: "Альфа" залила 60 млрд рублів у "Ростелеком" та страхує транспорт Росгвардії та спецоб’єктів путіна.

Балістика: Останні санкції РНБО проти виробників російської балістики – шість підприємств обслуговуються в "Альфі", а розробника прицільних систем "Променерго" страхує "АльфаСтрахование".

Тобто Фрідман буквально інвестує в ракетні удари по наших містах. І паралельно його ж компанія проникає в найчутливіші сфери української держави:

Під час повномасштабки продажі "Київстару" на державних тендерах зросли у 20 разів.

У ТОП-10 замовників – Укрпошта, військові частини (наприклад, А0515), МВС та енергетика (Укренерго, газотранспортна система, обленерго).

Компанія заходить у держсектор як партнер із цифрової трансформації, продає Starlink для держави, робить проєкти з НБУ та інтегрує сервіси (Helsi, Uklon, Tabletki.ua) в єдину екосистему.

Нам розказують казки про "міжнародний VEON" і що Фрідман вийшов із ради директорів. Камон, Вимпелком просто перехрестили, а топ-менеджмент (Гусєв, Мюїр, Перрі) як був зв'язаний з "Альфою", Altimo та LetterOne, так і залишився. Російська традиція рулювати через "своїх" нікуди не зникла. Ронін це все недавно розписував детально.

Я не розумію, як під час війни компанія з бенефіціаром, що фінансує російську балістику, забезпечує зв’язком наші військові частини й критичну інфраструктуру. Грудневий блек-аут Київстару 2023 року вже показав, що буває, коли цифрова артерія країни під загрозою.

Російська частка у Київстарі – це злоякісна пухлина. І її треба вирізати негайно, поки вона остаточно не закорінилася в оборонному та державному контурі. Сподіваюся, цього разу чутки про зачистку Фрідмана доведуть до реального рішення.