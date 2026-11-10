Переговоры в Абу-Даби

"Путин живет в другой реальности": россияне заявили в Абу-Даби, что захватили половину территории Донбасса, которую контролирует Украина

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби российская сторона, как и ожидалось, лгала о своих успехах на востоке. Среди прочего, захватчики утверждают, что якобы уже захватили половину подконтрольной Украине территории Донбасса.

Об этом 10 ноября рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он отметил, что, очевидно, Путин "живет в другой реальности".

Это легко проверить

"Россияне думают, они делились, что они уже оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, которые серьезно об этом говорили", – рассказал президент.

По словам Владимира Зеленского, украинскую делегацию удивили такие заявления. Ведь эту информацию очень легко проверить и опровергнуть. Российский диктатор Путин живет в другой реальности, считает украинский лидер.

Но, как отметил президент, в России почему-то действительно убеждены, что смогут захватить остальную часть территории Донбасса, которую сейчас удерживают украинские силы.

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"Они действительно об этом говорят. Наша команда удивляется: как они вообще могут об этом говорить, ведь там находятся наши солдаты", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Мы тоже можем рисовать

"Конечно, Путин будет рассказывать американцам, что ему нужно один-два месяца, чтобы полностью оккупировать восток Украины. Я тоже могу нарисовать ему рисунок, на котором полностью оккупирую Россию. Но ведь это неправда", – заметил президент.

По его мнению, позитивным моментом переговоров стало то, что "американская сторона подтвердила украинскую оценку" происходящего на поле боя.

"Именно поэтому нам нужно сесть и поговорить на уровне лидеров. Есть много вопросов. Например, мы говорили о городе Херсон, где размежевание проходит по реке. Россияне контролируют один берег, мы – другой. Но люди хотят жить вместе на обоих берегах. Это украинский город. Такие вопросы чувствительны, но мы должны о них говорить", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Правда, он не уверен, что Россия готова к таким обсуждениям. Но так или иначе, "мы поднимем этот вопрос", пообещал президент.

Переговоры в Абу-Даби

В целом 10 ноября Украина и Россия в первый день переговоров в Абу-Даби достигли договоренности о проведении масштабного обмена пленными. Ожидается, что он состоится в ближайшее время, однако количество людей, которых планируют вернуть, пока неизвестно.

Владимир Зеленский по итогам первого дня переговоров отметил, что "трехсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным" – формат, а не сами переговоры. "Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов", – отметил он.

Глава Госдепа Марко Рубио также назвал первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби продуктивным.

"Это был очень продуктивный день. Впереди еще много работы. В частности, нужно будет привлечь европейцев к трехсторонним переговорам, поскольку сейчас они официально в них не участвуют", – заявил государственный секретарь США.