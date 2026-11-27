"Россияне не откажутся": лидер "АдН" призвала отдать Кремлю часть Украины и заговорила о судьбе беженцев

Сопредседатель ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") Алис Вайдель выступила за немедленное завершение войны и переход части украинских территорий под контроль России. Кроме того, политик заявила, что после заключения мирного соглашения более миллиона украинских беженцев якобы вернутся из Германии на родину.

Об этом Вайдель сказала в подкасте для WELT. Во время разговора сопредседательница "АдН" также повторила ряд нарративов российской пропаганды о якобы преследовании русскоязычного населения в Украине и "государственном перевороте" в 2014 году.

Что Вайдель заявила о территориях Украины

По мнению лидера немецких ультраправых, боевые действия необходимо немедленно прекратить. В то же время она убеждена, что так называемые русскоязычные территории Украины должны перейти под контроль Москвы, поскольку россияне якобы не откажутся от своих территориальных претензий.

Вайдель также обвинила Украину в якобы обстрелах собственного населения еще до российского вторжения на Донбасс и невыполнении Минских договоренностей.

"Украина еще до вторжения на Донбасс обстреливала местное население, в том числе ракетами. Об этом постоянно умалчивают. До этого у нас было состояние, близкое к гражданской войне, когда они начали преследовать русскоязычное население", – утверждала политик.

Кроме того, сопредседатель "АдН" повторила кремлевский нарратив о событиях Революции достоинства, назвав отстранение от власти пророссийского президента в 2014 году якобы "государственным переворотом", профинансированным западными неправительственными организациями.

При этом Вайдель выразила убеждение, что Германия должна стать нейтральным посредником на переговорах, направленных на прекращение боевых действий и достижение мира.

Что лидер "АдГ" сказала об украинских беженцах

Во время разговора журналист предположил, что в случае победы России в войне против Украины Германия может столкнуться с новой масштабной волной беженцев. Однако Вайдель не согласилась с таким сценарием.

Политик заявила, что после заключения мирного соглашения, напротив, около 1,1 млн украинцев, которые сейчас находятся в Германии, вернутся домой.

"Никакого потока беженцев не будет. Напротив, если будет заключен мир, то 1,1 миллиона украинцев, которые находятся у нас, вернутся на родину, ведь там они нужны", – заявила сопредседатель "АдГ".

Напомним, в сентябре 2026 года сопредседатель "АдН" Алис Вайдель призвала Германию прекратить военную и финансовую помощь Украине и потребовать возвращения уже выделенных средств. Кроме того, политик выступила за сокращение социальных выплат украинским беженцам и их возвращение на родину, особенно мужчин призывного возраста.

Как писал OBOZ.UA, в Германии начали проверку деятельности экономического советника партии "АдН" Юрия Кристофера Кофнера. Журналисты обнаружили его связи с российскими и белорусскими государственными структурами, а также архивные фотографии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.