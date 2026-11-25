Блог | Россиянам – санкции, а не рождественские каникулы. Решится ли Европа наконец-то закрыть дверь?

Давно пора. Санкционное давление на агрессора будет усилено: Еврокомиссия представила очередной, 22-й пакет санкций против россии. Планируется усилить давление на агрессора по нескольким направлениям: финансово-экономическому, энергетическому и визовому. Также предусматривается запретить российским спортсменам выступать на территории Евросоюза под российским флагом. Обо всех этих предложениях можно сказать лишь одно: долго запрягали, но наконец тронулись.

Именно это и сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя одно из конкретных предложений 22-го пакета, а именно – запрет на въезд в ЕС для российских военных и бывших военнослужащих. "Разрешение россиянам, причастным к агрессии против Украины, въезжать в Европу по туристическим визам представляет прямую угрозу европейской безопасности. Российские боевики, убивающие украинцев, не имеют права отдыхать в европейских странах. Общеевропейский запрет на въезд, принципиально согласованный, должен быть введен немедленно, без дальнейших задержек. Это должно было случиться еще вчера", – заявил украинский министр.

Вроде бы очевидная истина, но, к сожалению, украинцам время от времени приходится напоминать европейцам об очевидных вещах. Собственно, разговоры о радикальных ограничениях на въезд для граждан россии ведутся давно. Периодически внешнеполитические ведомства Эстонии, Латвии, Литвы, Дании и других стран предлагают перекрыть россиянам доступ в Шенгенскую зону. Бесконечные дискуссии продолжаются. То же касается не только визовых, но и экономических ограничений.

Что интересно: принятие каждого санкционного пакета сопровождается громкими заявлениями европейских политиков о "решительных шагах". Но европейская решительность буквально тонет в бюрократических процедурах и обсуждениях, которые растягиваются на месяцы, а то и годы. Если бы шаги европейцев действительно были решительными, не понадобились бы десятки санкционных пакетов. О том, сколько времени требует принятие того или иного решения, можно судить хотя бы на примере свежего, 22-го пакета.

По состоянию на сегодня все информационные агентства мира сообщают, что новый пакет подготовлен. Но подготовлен – не значит принят и введен в действие. После того как Еврокомиссия представила свое предложение (это произошло вчера), документы передаются в рабочие группы Совета ЕС.

Следующий "решительный шаг" – принятие Советом ЕС. Министры иностранных дел или другие уполномоченные представители государств-членов должны согласовать пакет. Для санкций в рамках общей внешней политики и политики безопасности требуется единогласие. Здесь и кроются "подводные камни", ведь на этом этапе россияне задействуют все свои лоббистские ресурсы. Что может произойти? Опыт согласования подобных документов свидетельствует, что Венгрия и Словакия способны либо затормозить процесс, либо вообще заблокировать те или иные решения.

В результате никто не может сказать, когда в действительности заработают те "решительные шаги", о которых было объявлено вчера. Ориентир – до рождественских праздников, то есть декабрь 2026 года. Но не факт, что европейцы успеют. Потом начнутся праздники, во время которых Европу будут посещать "ветераны сво" и другие гости, с которыми европейские спецслужбы связывают диверсии, заказные убийства и другие проявления "теневой войны".

Нынешняя рождественская сказка, в которой сражаются силы добра и зла, приобретает для европейцев особый смысл. Возможно, реальная угроза со стороны россии напомнит им, что "сказочные смыслы" – не такие уж сказочные. Добро и зло существуют. Между ними идет война, в которой нужно проявлять силу и решительность. Это единственный путь к победе добра и к миру. Украинцы сегодня делают все, чтобы победило добро. "Поддержка зала" нам точно не помешает. Слава Украине!