Россия требует от США отмены санкций в качестве условия энергетического перемирия с Украиной – СМИ

Россия настаивает на ослаблении американских санкций в рамках переговоров о возможном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Российские представители неофициально озвучили такое требование в ходе контактов с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на осведомленные источники. В то же время Киев опасается, что Кремль использует переговоры, чтобы добиться дополнительных уступок при продолжении атак на украинскую инфраструктуру.

Россия выдвигает условия для энергетического перемирия

Как отмечает издание, Россия требует от США ослабления санкций в обмен на договоренности о возможном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вместе с тем Москва пытается увязать энергетическое перемирие с прекращением огня в Черном море. Эти требования звучат на фоне усиления российских атак на украинскую энергетику.

По словам высокопоставленного чиновника украинского оборонного ведомства, Россия стремится нанести как можно больший ущерб, чтобы укрепить свои позиции перед возможными переговорами.

Хотя открыто Кремль не демонстрирует готовности договариваться об энергетическом перемирии, по информации источников, в ходе закрытых контактов российские представители дали понять, что готовы рассмотреть это предложение.

США призывают Киев и Москву прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, поэтому этот вопрос стал одним из ключевых в мирных переговорах. После последней поездки в Россию американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер пришли к выводу, что договоренность об энергетическом перемирии может быть достижима.

В сентябре российский представитель Кирилл Дмитриев дважды приезжал в США, где встречался с Виткоффом и Кушнером. В ходе этих контактов он заявил, что Москва хочет включить ослабление санкций в возможное соглашение. Какие именно ограничения Россия стремится отменить, пока неизвестно.

По словам европейского дипломата, осведомленного о ходе переговоров, Россия может потребовать разблокирования замороженных российских активов в рамках возможного соглашения.

"Если им удастся разблокировать замороженные средства… вероятность того, что они будут использованы для эскалации (войны), почти гарантирована. Никто на самом деле не думает, что они искренне стремятся соблюдать режим прекращения огня", – убежден дипломат.

Украинские чиновники, осведомленные о ходе переговоров, подтвердили, что Москва настаивает на ослаблении санкций. В то же время они не уточнили, какие именно ограничения Россия стремится отменить. Этот вопрос планируется обсудить в ходе переговоров между Украиной и США.

Истинные намерения Кремля непонятны

В Киеве опасаются, что Кремль может использовать переговорный процесс для получения новых уступок, не прекращая военных действий. Один из украинских чиновников отметил, что с началом каждого нового раунда переговоров Россия выдвигает все больше требований.

"Украина возражает против перспективы получения Россией экономических выгод в обмен на энергетическое перемирие. Позиция Киева заключается в том, что любое прекращение атак на энергетическую инфраструктуру должно быть взаимным, то есть обе стороны прекращают удары, а не Россия получает дополнительные уступки за согласие на паузу", – отмечается в материале.

Более широкие мирные переговоры остаются заблокированными из-за территориальных требований России, которые Киев считает неприемлемыми. Вместо этого Вашингтон пытается достичь отдельных договоренностей о защите энергетической инфраструктуры и безопасности судоходства в Черном море.

Киев надеется, что переговоры приведут к трехсторонней встрече с участием России. Кроме того, украинская сторона хочет выяснить, готова ли Москва прекратить атаки без получения дополнительных уступок.

Как писал OBOZ.UA, переговорная группа Украины отправилась в США, где 9–10 октября запланированы важные встречи с американской и европейской сторонами. По словам Кирилла Буданова, вошедшего в состав переговорщиков, Украина продолжает работать над усилением дипломатии для достижения устойчивого и справедливого мира.