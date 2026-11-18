Россия требует от НАТО и ЕС перестать считать ее "врагом или угрозой": в NYT раскрыли детали ультиматумов Москвы

Россия требует от НАТО и Евросоюза пересмотреть подход к европейской безопасности, сократить военное присутствие Альянса на континенте и перестать считать Москву противником или угрозой. Такие ультиматумы российская сторона выдвинула во время переговоров в Абу-Даби о завершении войны в Украине.

Об этом сообщает The New York Times. В статье отмечается, что Кремль стремится не только обсуждать условия прекращения боевых действий, но и добиться пересмотра отношений между Украиной и Западом.

Каких уступок от НАТО и ЕС требует Россия

Во время переговоров в Абу-Даби российская сторона заявила о намерении добиться коренного изменения системы безопасности в Европе. В частности, Москва требует сократить военное присутствие НАТО на континенте и восстановить собственную сферу влияния, подобную той, что существовала во времена холодной войны.

Кроме того, Россия настаивает, чтобы НАТО и Евросоюз перестали считать ее противником или угрозой.

"В документе также призвали страны НАТО и Европейского Союза официально отказаться от "своего курса на нанесение России "стратегического поражения", что перекликается с частой риторикой господина Путина, который изображает поддержку Украины как часть западного плана по уничтожению его страны", – говорится в материале.

Как участники переговоров отреагировали на требования Москвы

Участники переговоров охарактеризовали документ как изложение максимально жесткой позиции Москвы, которая впоследствии может стать более гибкой. Вместе с тем Россия предлагает усовершенствовать механизмы предотвращения инцидентов, прежде всего в Балтийском и Черном морях, чтобы снизить риск случайного столкновения.

Когда представитель РФ Владимир Мединский озвучивал требования Москвы в Абу-Даби, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер поинтересовался, какие шаги Россия готова предпринять для снижения напряженности. По данным источников, российская сторона ответила, что будет работать над этим вопросом.

Как отмечает NYT, европейские лидеры, в частности представители Польши и других стран восточного фланга НАТО, назвали требования Кремля неприемлемыми и угрожающими их безопасности. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также резко раскритиковал позицию Москвы, подчеркнув, что она не соответствует реальному положению России на фронте.

Несмотря на серьезные сомнения в результативности дипломатических усилий администрации Дональда Трампа, европейские правительства присоединились к обсуждению с Россией более широких вопросов безопасности. Однако европейские чиновники обвиняют Москву в организации диверсий по всему континенту, в частности в попытке атаки беспилотников на грузовые самолеты в аэропорту Германии.

Как продвигаются мирные переговоры

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что сейчас нет никаких свидетельств готовности России к миру.

На днях посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, а также отдельно пообщались с украинскими представителями и новой европейской переговорной группой. По словам Кушнера, дипломатические усилия продвигаются вперед и должны приблизить стороны к прочному миру.

Уже 19 ноября украинские представители встретятся с американскими и европейскими партнерами в Берлине. Стороны планируют обсудить послевоенную экономическую и военную поддержку Украины, а также подготовку к дальнейшим переговорам с Россией.

Администрация Трампа пытается включить более широкие вопросы европейской безопасности в мирный процесс, а не ограничивать переговоры только Украиной. Однако аналитики считают, что Москва может использовать этот формат, чтобы ослабить связи Киева с европейскими партнерами, которые после российского вторжения стали еще теснее.

"Россияне никогда не собирались заканчивать войну без обсуждения вопросов европейской безопасности. То, что им не удалось подчинить Украину, означает, что главное, что им нужно сделать, – это урегулировать украинско-западные отношения", – сказал бывший чиновник Государственного департамента, который сейчас является директором по исследованиям Европейского совета по международным отношениям в Вашингтоне Джереми Шапиро.

Напомним, в конце сентября Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы не готовится ни к каким боевым действиям с Европой. Он утверждал, что оснований для этого нет, а со стороны европейских стран сейчас происходит "безусловно, целенаправленное нагнетание ситуации и провокация".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить масштабные действия в 2026 году. Польская сторона получает соответствующую информацию из многих источников, однако не раскрывает их.