Россия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорах

Россия продолжает возражать против участия Европы в переговорах о завершении российско-украинской войны. Вместо этого Москва требует демонтажа существующей архитектуры европейской безопасности.

Кремль добивается фактического уничтожения Североатлантического альянса – и только об этом готов говорить с европейцами. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

США и Украина настаивают на участии Европы в переговорах, Россия – против

США и Украина продолжают считать участие европейских чиновников в будущих мирных переговорах с Россией необходимым.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине заявил, что Украина и Россия договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него представителей Европы – и будут обсуждать не только "территориальные вопросы", но и более широкие договоренности о послевоенной европейской безопасности.

Кушнер добавил, что делегация США согласилась с Зеленским в том, что стороны переговоров не заключат никаких более широких договоренностей о европейской безопасности без решения проблем безопасности Украины и "начнут обсуждать эти взаимосвязанные вопросы параллельно".

Однако Москва готова разрешить европейским чиновникам участвовать в переговорах только о новой архитектуре европейской безопасности, а не об урегулировании войны в Украине, и продолжает настаивать на том, чтобы Европа полностью согласилась с требованием России 2021 года о роспуске НАТО.

13 ноября пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российский диктатор Владимир Путин не обсуждал включение европейских представителей в следующий раунд переговоров во время встречи с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября.

Кремль требует фактического самороспуска НАТО

Кремлевские чиновники соглашаются с идеей участия Европы в будущих мирных переговорах только в связи с усилиями России по демонтажу архитектуры безопасности в Европе, сложившейся после холодной войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 13 ноября заявил, что Россия может обсуждать участие европейцев в переговорах о прекращении войны в Украине только после того, как их "подлинные" намерения и готовность внести вклад в мирный процесс станут понятны России.

6 ноября он говорил, что обсуждение будущей системы безопасности в Европе и взаимных гарантий безопасности между Россией и Украиной без европейцев на определенном этапе будет невозможным, а 11-го – заявил, что Россия не видит формата для обсуждения войны в Украине с Европой.

Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Кушнера и Уиткоффа с Путиным 12 ноября заявил, что Москва надеется, что представители Европы договорятся о параметрах новой архитектуры безопасности Европы, а РФ готова немедленно начать переговоры с представителями США.

Ушаков также обозначил ключевые давние требования России по созданию новой европейской архитектуры безопасности – прекращение расширения НАТО, запрет на размещение систем вооружения НАТО вблизи границ России и возвращение НАТО к конфигурации 1997 года – те же ультиматумы, которые Россия выдвинула в 2021 году.

Он добавил, что Москва хочет добавить "некоторые новые соображения" к своему списку требований.

"Кремль продолжает использовать обусловленность участия Европы в будущих мирных переговорах своими условиями, что фактически равнозначно роспуску НАТО, и не желает позволять европейским государствам вносить вклад в усилия по прекращению войны в Украине или установлению послевоенных гарантий безопасности для Украины", – резюмировали в ISW.

Как писал OBOZ.UA, по оценкам ISW, Путин подал "сигнал" о планах в отношении Украины во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

Из заявлений диктатора становится очевидно: Кремль не собирается идти даже на малейшие компромиссы. Москва продолжает выдвигать нереалистичные ультиматумы НАТО и требовать, чтобы Украина отдала ей без боя неоккупированные части четырех украинских регионов.