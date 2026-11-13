Россия требовала на переговорах весь Донбасс, федерализацию Молдовы и выход Финляндии из НАТО – Bild

Представители страны-агрессора России во время неофициальных переговоров о завершении войны в Украине выдвинули ряд требований, касающихся безопасности всей Европы. Москва хочет, в частности, получить весь Донбасс, добиться федерализации Молдовы и выхода Финляндии из НАТО.

Об этом сообщает BILD. По данным издания, эти предложения также представили европейским представителям во время переговоров в Абу-Даби.

Россия требует уступок от Украины и НАТО

Согласно предложениям Кремля, Россия должна сохранить контроль над всеми оккупированными украинскими территориями и получить остальную часть Донбасса, в частности районы Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Киева. Также Москва требует не размещать военные базы НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, а Финляндия, согласно этому плану, должна выйти из Альянса.

Российская сторона хочет получить от Украины гарантии внеблокового статуса и отказа от вступления в НАТО. Вместе с тем РФ не возражает против возможности присоединения страны к Евросоюзу.

Отдельно предлагается демилитаризовать порты Одессы и Николаева, чтобы сделать невозможным их использование в качестве военно-морских баз, а также закрепить свободу судоходства в Черном и Балтийском морях.

Российский план предусматривает федерализацию Молдовы

План Москвы предусматривает изменения и для Молдовы. Ее предлагают преобразовать в федерацию, в состав которой войдут собственно Молдова, автономная Гагаузия и непризнанное Приднестровье. Кроме того, в случае вступления Молдовы в ЕС оба региона должны получить право провести референдумы о независимости.

Взамен страна-агрессор готова убрать с территории Беларуси ядерное вооружение и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Также российская сторона готова вывести свои военные подразделения из Приднестровья.

Однако издание отмечает, что этот план – лишь один из вариантов, которые обсуждают в неофициальных переговорных кругах. Сейчас параллельно работают несколько групп посредников, в том числе с участием представителей военных структур, которые конкурируют между собой.

Одобрил ли сам глава Кремля Владимир Путин именно это предложение, пока неизвестно.

Стоит отметить, что на переговорах в Абу-Даби Украина отвергла новое предложение США по территориальному урегулированию войны, которое предусматривало фактическое закрепление контроля России над всей линией фронта на Донбассе. Представители Киева подчеркнули, что не соглашались ни на какие территориальные уступки Москве.

Напомним, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. После встречи Мединский сообщил, что делегации обменялись позициями: по некоторым вопросам им удалось найти общий язык, по другим – нет. По словам российского переговорщика, главной темой обсуждений стала европейская система безопасности.

Как писал OBOZ.UA, представитель РФ Мединский сообщил, что Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Подробности этой договоренности, по его словам, должны объявить в ближайшее время.