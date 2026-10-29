Россия в очередной раз показала свое отношение к поиску мира: Буданов призвал жечь российские объекты ВПК

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов после сегодняшней массированной атаки России на украинские города призвал отвечать на демонстративный российский террор ударами по военно-промышленным объектам РФ. Он подчеркнул, что только реальная военная сила Украины и ее партнеров сможет остановить ежедневные удары по гражданскому населению.

Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что массовые убийства мирных жителей в разных городах Украины демонстрируют истинное отношение России к завершению войны и поиску мира.

Буданов призвал отвечать России на террор против мирных жителей

По словам руководителя ОП, Россия использует массированные атаки по украинским городам как "аргументы" в переговорном процессе.

"Сегодня Россия в очередной раз показала, как на самом деле относится к завершению войны и поиску мира. Демонстративные массовые убийства мирных жителей прямо на улицах и в жилых домах в течение одного дня сразу в нескольких городах Украины – таковы российские "аргументы" на переговорах. ", – написал Буданов.

Он призвал Украину и страны свободного мира ответить на такие атаки реальной силой.

"За каждую жертву в Украине должны гореть российские объекты ВПК, должна уничтожаться сама способность Москвы осуществлять агрессию", – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что только военная сила Украины и партнеров способна остановить гибель людей в центре Европы от российских бомб, дронов и ракет.

Буданов обратился к партнерам Украины

Отдельно руководитель ОП призвал международных партнеров Украины усилить военную поддержку и ответить на российские атаки.

"Дальнобойное оружие для подавления возможностей России вести геноцидную войну, эффективные средства ПВО для сохранения жизней мирных украинцев – это то, что реально приблизит мир", – заявил он.

Буданов призвал партнеров Украины "достойно ответить агрессору на ежедневный террор" и подчеркнул, что совместные действия могут остановить российскую агрессию.

"Только вместе мы можем остановить российское зло", – подытожил руководитель Офиса президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

В четверг, 29 октября, российские террористы нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, где в это время находился пассажирский поезд "Днепр – Запорожье". В результате атаки есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский отреагировал и показал последствия.

В тот же день российские оккупанты ударили FPV-дроном по автобусу и троллейбусу в Запорожье. В результате вражеского удара есть пострадавшие.

Кроме того, днем 29 октября российская террористическая армия нанесла удары по Чернигову. В результате атаки на город погибли две 15-летние девушки, еще 25 человек получили ранения, среди них – дети, самому младшему из которых всего 10 месяцев.

Также 29 октября российские войска атаковали Харьков и пригород ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 5 и 13 лет.