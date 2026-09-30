Россия пригрозила НАТО ядерным оружием из-за Калининграда: в Альянсе дали ответ
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Россия разразилась угрозами в адрес НАТО из-за Калининграда. Москва обвинила Североатлантический альянс в намерениях изолировать этот российский анклав от РФ и заявила о готовности "применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения" для его защиты.
Соответствующее уведомление Москва направила НАТО. В Альянсе на угрозы ответили, пишет DW.
Россия угрожает НАТО
В НАТО отреагировали на угрозы
Официальный представитель НАТО Эллисон Харт подтвердила, что Россия направила Альянсу неофициальный документ о якобы нагнетании обстановки в отношении Калининграда, на который представители блока ответили.
В письменном комментарии DW Харт отметила, что в сообщении Москве подчеркивается, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом и ни одно из его действий или учений не представляет угрозы для какой-либо части России.
"Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику. Мы призываем Россию прекратить свою неспровоцированную войну в Украине", – заявила Гарт.
Она назвала использование Россией гибридных тактик "признаком отчаяния".
"Но это не заставит нас отказаться от поддержки Украины. У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый дюйм территории стран НАТО и оставаться сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе", – подчеркнула пресс-секретарь.
Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами 29 сентября в Брюсселе, заявил, что "Россия продолжает свою безрассудную кампанию враждебных действий, направленных против НАТО".
"Она (Россия. – Ред.) пытается ослабить нашу решимость и остановить нашу поддержку Украины. Но ей это не удастся", – подчеркнул Рютте.
Генсек добавил, что альянс намерен "делать для Украины еще больше, а не меньше".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте рассказал, какие варианты реагирования есть у НАТО на гибридные атаки России.
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