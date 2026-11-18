Россия предлагает сократить свои силы в Калининграде и Беларуси в обмен на возвращение НАТО к границам 1997 года – Bloomberg

В рамках переговоров по прекращению войны в Украине Москва выдвинула предложение сократить свое военное присутствие в Калининградской области и Беларуси. Взамен агрессор потребовал от НАТО отказаться от размещения войск в странах, вступивших в альянс после 1997 года.

В свою очередь американские переговорщики усиливают давление на Киев, Москву и европейских союзников, пытаясь связать мирное соглашение с пересмотром архитектуры безопасности в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ультиматумы Москвы и реакция Европы

По данным издания, Кремль фактически не отступает от своих максималистских требований, настаивая на выводе контингента НАТО с территорий бывшего Восточного блока. В качестве уступки Россия выразила готовность уменьшить численность своих сил в Калининграде и на территории Беларуси.

В Евросоюзе эту инициативу встретили крайне негативно, особенно в странах восточного фланга, граничащих с РФ. Многие лидеры прямо заявили, что подобный компромисс невозможен.

"Восточный фланг, конечно, не является козырем в переговорах, и сфер влияния там быть не может. Для России нет права вето ни на что", – подчеркнул министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, напомнив о недопустимости влияния Москвы на коллективную оборону альянса и евроатлантические перспективы Киева.

Тем не менее, опасаясь остаться в стороне от процессов, которые формируют США, европейские лидеры все же согласились участвовать в технических дискуссиях. Для представления позиции Европы на предстоящих встречах была сформирована группа советников по национальной безопасности от ЕС, а также Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Давление США и фактор выборов в Конгресс

Администрация Дональда Трампа форсирует переговорный процесс после поражения республиканцев на промежуточных выборах, по итогам которых демократы вернули себе полный контроль над Конгрессом. По словам источников, команда Трампа стремится продемонстрировать прогресс до января, когда новый состав Конгресса может инициировать ужесточение антироссийских санкций и наращивание помощи Киеву.

Американские посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф возобновили контакты с Россией и Украиной и уже провели встречу с Владимиром Путиным. Также ожидаются их переговоры в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами.

Позиция Киева и тактика Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу активно включиться в переговоры, назвав ближайшие месяцы "окном возможностей" на фоне грядущего усиления роли демократов в Конгрессе США. По словам источников, Зеленский допустил рассмотрение американских инициатив по безопасности, но при жестких условиях.

Зеленский хочет, чтобы Вашингтон предоставил конкретный план вступления Украины в НАТО и ЕС, а также гарантировал финансирование украинской армии и послевоенного восстановления. На фоне дипломатических маневров ВСУ продолжают наносить удары по российской логистике и инфраструктуре.

В свою очередь, Путин, по оценкам европейских лидеров, намеренно затягивает время. Москва не снижает интенсивности боевых действий перед зимним наступлением и, вероятно, рассчитывает дождаться выборов 2027 года в Европе, в частности, во Франции, надеясь на приход к власти ультраправых сил, выступающих за прекращение поддержки Украины.

Россия потребовала сократить НАТО. Источник: Google maps

Напомним, Россия требует от НАТО и Евросоюза пересмотреть подход к европейской безопасности, сократить военное присутствие Альянса на континенте и перестать считать Москву противником или угрозой. Такие ультиматумы российская сторона выдвинула во время переговоров в Абу-Даби о завершении войны в Украине.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой. Он утверждал, что оснований для этого нет, а со стороны европейских стран сейчас происходит "безусловно, целенаправленное нагнетание ситуации и провокация".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить масштабные действия в 2026 году. Польская сторона получает соответствующую информацию из многих источников, однако не раскрывает их.