Россия проиграла 26-й год на поле боя и пытается победить ракетами мирных жителей, – Зеленский

В 2026 году государство-агрессор РФ проиграло Украине на поле боя. Поэтому захватчики пытаются ракетами "победить" мирных жителей.

Об этом в четверг, 19 ноября, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам встречи Коалиции желающих в Берлине (ФРГ). Соответствующей видеозаписью в YouTube-канале поделилась пресс-служба ОП.

"Безусловно, Россия проиграла 26-й год на поле боя Украине. Безусловно, очень пытается победить баллистическими ракетами мирное население. И здесь вопрос не в стойкости людей, а в том, что это просто нечестные правила. Даже на войне есть те или иные правила. А это абсолютно нечестно", – сказал глава государства.

Помимо террора против мирных украинцев, РФ также делает ставку на разрушение единства Европы. Но эта война сейчас абсолютно бесперспективна, агрессор проиграл и эту войну – разъединить Европу.

"И сегодняшнее наше заседание – я еще раз благодарен партнерам – это демонстрация этого", – обратился Зеленский к участникам саммита.

Совместная пресс-конференция. Источник: пресс-служба ОП

Полный текст поста. Источник: Скриншот Telegram Zelenskiy / Official

Как писал OBOZ.UA:

– Заседание Коалиции желающих состоялось в немецкой столице 19 ноября. Специальный посланник США Джаред Кушнер утверждает, что Российская Федерация якобы не против предоставления Украине гарантий безопасности, подобных статье 5 Североатлантического договора. В то же время он признал, что у россиян "много скепсиса и недоверия к этой концепции".

– Как отметил Владимир Зеленский, в течение года РФ отказывалась от всех предложений о прекращении огня и деэскалации войны, хотя международные партнеры пытались договориться. Речь шла, в частности, о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, деэскалации в Черном море и других возможных форматах "режима тишины".